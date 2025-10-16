Это спасет смартфон. Как быстро отключить камеру, микрофон и GPS на телефоне

Современные Android-смартфоны оснащены множеством полезных функций, но не все из них одинаково известны. Часто люди даже не знают про функцию Sensors Off, а ведь она может очень пригодиться для обеспечения безопасности вашего гаджета.

Функция доступна для всех современных телефонов Android, но она скрытая и поэтому пользователи могут про нее и не догадываться, пишет zdnet.com. Она дает возможность быстро и легко отключить сразу и камеру, и микрофон, и GPS. А это важно, потому что, когда речь о безопасности смартфона, эти датчики могут быть использованы злоумышленниками.

Конечно, для этого мошенникам понадобится установить вредоносное ПО. Но даже если этого не произойдет, любой из датчиков все равно может поставить под вопрос безопасность вашего гаджета, – если у сайтов, на которые вы заходите с телефона, есть разрешение на использование микрофона, GPS или камеры.

Функция Sensors Off представляет собой плитку быстрых настроек, которую можно добавить и потом отключать с ее помощью все три датчика одним нажатием. Чтобы ее активировать:

Откройте "Настройки".

Выберите "О телефоне" и прокрутите страницу вниз. Там будет пункт "Номер сборки". Нажмите на него семь раз, чтобы включить режим разработчика.

Вернитесь в "Настройки" > "Система" и прокрутите вниз, пока не найдете пункт "Параметры разработчика". Нажмите на него.

Прокрутите вниз, найдите пункт "Плитки разработчика быстрых настроек" и коснитесь его. На открывшейся странице найдите пункт "Отключение датчиков" и переведите переключатель "Вкл/Выкл" в положение "Вкл".

Если вы откроете панель уведомлений, вы увидите, что плитка "Датчики отключены" добавлена ​​автоматически. Чтобы использовать эту плитку, коснитесь ее, и так вы сможете отключить все три датчика одновременно. Потом их можно снова включить таким же способом – через панель уведомлений.

