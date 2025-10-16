Це врятує смартфон. Як швидко відключити камеру, мікрофон і GPS на телефоні

Сучасні Android-смартфони оснащені безліччю корисних функцій, але не всі з них однаково відомі. Часто люди навіть не знають про функцію Sensors Off, але ж вона може стати в пригоді для убезпечення вашого гаджета.

Функція доступна для всіх сучасних телефонів Android, але вона прихована і тому користувачі можуть про неї і не здогадуватися, пише zdnet.com. Вона дає можливість швидко і легко відключити одразу і камеру, і мікрофон, і GPS. А це важливо, тому що, коли йдеться про безпеку смартфона, ці датчики можуть бути використані зловмисниками.

Звичайно, для цього шахраям знадобиться встановити шкідливе ПЗ. Але навіть якщо цього не станеться, будь-який із датчиків все одно може поставити під сумнів безпеку вашого ґаджета, — якщо у сайтів, на які ви заходите з телефона, є дозвіл на використання мікрофона, GPS або камери.

Функція Sensors Off являє собою плитку швидких налаштувань, яку можна додати і потім вимикати з її допомогою всі три датчики одним натисканням. Щоб її активувати:

Відкрийте "Налаштування".

Виберіть "Про телефон" і прокрутіть сторінку вниз. Там буде пункт "Номер збірки". Натисніть на нього сім разів, щоб увімкнути режим розробника.

Поверніться в "Налаштування" > "Система" і прокрутіть униз, поки не знайдете пункт "Параметри розробника". Натисніть на нього.

Прокрутіть униз, знайдіть пункт "Плитки розробника швидких налаштувань" і торкніться його. На сторінці, що відкрилася, знайдіть пункт "Вимкнення датчиків" і переведіть перемикач "Увімкнути/Вимкнути" в положення "Увімкнути".

Якщо ви відкриєте панель сповіщень, ви побачите, що плитку "Датчики вимкнено" додано автоматично. Щоб використовувати цю плитку, торкніться її, і так ви зможете вимкнути всі три датчики одночасно. Потім їх можна знову ввімкнути таким самим способом — через панель сповіщень.

