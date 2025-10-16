Плоские солнечные панели — пустая трата времени. Чем удивили деревья e-Cacias (фото, видео)

Солнечные деревья "e-Cacias" разместили в Милуоки (США). Они были разработаны инженерами компании Solar Forma Design и дизайнером Сэмюэлем Уилкинсоном.

Устройства обеспечивают тень, освещение и генерируют солнечную электроэнергию, сохраняя при этом ценное пространство на земле, в отличие от солнечных электростанций, занимающих огромные земельные площади, пишет издание ecoticias.com.

Обычные солнечные панели занимают много места, а "деревья" е-Cacias оборудованы "кронами", на которых размещаются фотоэлементы. Кроны, поддерживаемые "стволом", делают устройства не только эстетичными, но и оставляют много места на земле. Таким образом экономится пространство и дается возможность монтажа солнечных деревьев в городских густо застроенных районах.

Крона солнечного дерева Фото: samuelwilkinson.com

В парке Wick Playfield уже разместились три дерева, которые выполняют роль уличных фонарей вечером, а также питают информационное электронное табло через электросеть.

Форма зонтика позволяет панелям поглощать как можно больше солнечного света, оставляя много тени у основания, создавая комфортные локации для горожан в жаркие летние месяцы. Конструкция напоминает по форме африканскую акацию, она эстетически привлекательна и функциональна, говорится в материале

Солнечные деревья е-Cacias: как работают

Каждая установка е-Cacia стоит от 135 000 до 140 000 долларов, однако это хорошая инвестиция, говорят в Solar Forma Design, потому что в дальнейшем расходы муниципалитетов, школ и учреждений на электроэнергию могут существенно сократиться, если они подключатся к подобной электростанции.

Также солнечные деревья е-Cacias были установлены в Дискавери-Уорлд (Милуоки), Шебойгане, О-Клэре, в Мэдисоне (Висконсин), и Хьюстоне (Техас).

Солнечные деревья е-Cacias Фото: samuelwilkinson.com

Солнечные деревья разительно отличаются от традиционных плоских панелей, демонстрируя, как креативный дизайн помогает максимально повысить энергоэффективность, и ценность для сообщества, подытоживают авторы статьи.

