Плоскі сонячні панелі — марна трата часу. Чим здивували дерева e-Cacias (фото, відео)

Сонячні дерева "e-Cacias" розмістили в Мілуокі (США). Їх розробили інженери компанії Solar Forma Design і дизайнер Семюель Вілкінсон.

Related video

Пристрої забезпечують тінь, освітлення і генерують сонячну електроенергію, зберігаючи при цьому цінний простір на землі, на відміну від сонячних електростанцій, що займають величезні земельні площі, пише видання ecoticias.com.

Звичайні сонячні панелі займають багато місця, а "дерева" е-Cacias обладнані "кронами", на яких розміщуються фотоелементи. Крони, підтримувані "стовбуром", роблять пристрої не тільки естетичними, а й залишають багато місця на землі. Таким чином економиться простір і дається можливість монтажу сонячних дерев у міських густо забудованих районах.

Крона сонячного дерева Фото: samuelwilkinson.com

У парку Wick Playfield уже розмістилися три дерева, які виконують роль вуличних ліхтарів увечері, а також живлять інформаційне електронне табло через електромережу.

Форма парасольки дає змогу панелям поглинати якомога більше сонячного світла, залишаючи багато тіні біля основи, створюючи комфортні локації для городян у спекотні літні місяці. Конструкція нагадує за формою африканську акацію, вона естетично приваблива і функціональна, йдеться в матеріалі

Сонячні дерева е-Cacias: як працюють

Кожна установка е-Cacia коштує від 135 000 до 140 000 доларів, проте це хороша інвестиція, кажуть у Solar Forma Design, бо надалі витрати муніципалітетів, шкіл та установ на електроенергію можуть істотно скоротитися, якщо вони підключаться до подібної електростанції.

Також сонячні дерева е-Cacias встановили в Діскавері-Ворлд (Мілуокі), Шебойгані, О-Клері, в Медісоні (Вісконсін), і Х'юстоні (Техас).

Сонячні дерева е-Cacias Фото: samuelwilkinson.com

Сонячні дерева разюче відрізняються від традиційних плоских панелей, демонструючи, як креативний дизайн допомагає максимально підвищити енергоефективність, і цінність для спільноти, підсумовують автори статті.

Раніше ми писали про те, що в США "вбили" найбільшу сонячну електростанцію. Адміністрація президента Трампа закрила проєкт Esmeralda 7 у Неваді, який мав стати найбільшою сонячною електростанцією в Північній Америці і видавати 5350 МВт електроенергії.