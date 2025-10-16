Аккумуляторы от создателей TikTok перевернут рынок: что придумали авторы соцсети (фото)

Компания ByteDance, владеющая сервисом TikTok, неожиданно вышла на рынок литий-ионных аккумуляторов. Техногигант будет задействовать ИИ-алгоритмы, чтобы ускорить разработку инновационных батарей, в первую очередь — твердотельных.

Известный успехом в сфере соцсетей, бренд с капитализацией свыше $250 млрд решил развивать еще одно направление. Для дата-центров построят микросеть хранения энергии на 200 МВт·ч. Уже размещена вакансия "Эксперта по разработке аккумуляторов" с годовой зарплатой до $1,05 млн, пишет European Central Station.

Зачем TikTok понадобились батареи

Выход на рынок АКБ — это стратегический шаг, в котором играют роль три фактора. Дата-центры ByteDance потребляют огромное количество энергии. Собственная система хранения позволит снизить затраты на 15-20% за счет накопления дешевой ночной энергии. Кроме того, корпорация делает собственных дронов для логистики и человекоподобных роботов для обслуживания оборудования, которым нужны высокоемкие батареи.

У них есть уникальная технология, которая найдет свое применение в сфере батарей — ИИ-алгоритмы. Традиционная разработка аккумуляторов с нуля — это долгий процесс проб и ошибок, который может занимать до 5 лет. ByteDance же использует нейросети для моделирования и отбора самых перспективных материалов. Их ИИ-модель LASI-80Si смогла за 80 часов проанализировать 32 миллиона комбинаций материалов для твердотельного электролита и выбрать три наиболее подходящих. Вручную такой процесс занял бы более полугода.

Потенциал для отрасли в целом огромен. Протестировав и отладив такие методы, ByteDance сможет продавать свои решения другим компаниям. Например, фирменную систему управления хранением энергии на базе ИИ для дата-центров или сами аккумуляторы нового поколения.

Как это изменит рынок

Другие IT-гиганты обычно инвестируют в отдельные аккумуляторные стартапы (так поступает Tencent) или создают комплексные решения с солнечными панелями и хранилищем, как Huawei. А вот ByteDance — единственная, кто решил заняться непосредственно разработкой и производством самих элементов питания.

Компания планирует построить пилотные линии для изготовления твердотельных аккумуляторов и начать их мелкосерийный выпуск в 2026 году. Держатели TikTok делают ставку не на экосистемные решения, а на фундаментальные технологические инновации, стремясь обогнать традиционных лидеров сектора, таких как CATL и BYD. Это возможно за счет повышенной скорости разработки.

