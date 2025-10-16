Акумулятори від творців TikTok перевернуть ринок: що придумали автори соцмережі (фото)

Компанія ByteDance, що володіє сервісом TikTok, несподівано вийшла на ринок літій-іонних акумуляторів. Техногігант задіюватиме ШІ-алгоритми, щоб прискорити розробку інноваційних батарей, насамперед — твердотільних.

Відомий успіхом у сфері соцмереж, бренд із капіталізацією понад $250 млрд вирішив розвивати ще один напрямок. Для дата-центрів побудують мікромережу зберігання енергії на 200 МВт-год. Уже розміщена вакансія "Експерта з розробки акумуляторів" з річною зарплатою до $1,05 млн, пише European Central Station.

Навіщо TikTok знадобилися батареї

Вихід на ринок АКБ — це стратегічний крок, у якому відіграють роль три фактори. Дата-центри ByteDance споживають величезну кількість енергії. Власна система зберігання дозволить знизити витрати на 15-20% за рахунок накопичення дешевої нічної енергії. Крім того, корпорація робить власних дронів для логістики і людиноподібних роботів для обслуговування обладнання, яким потрібні високоємні батареї.

У них є унікальна технологія, яка знайде своє застосування у сфері батарей — ШІ-алгоритми. Традиційна розробка акумуляторів з нуля — це довгий процес проб і помилок, який може займати до 5 років. ByteDance же використовує нейромережі для моделювання та відбору найперспективніших матеріалів. Їхня ШІ-модель LASI-80Si змогла за 80 годин проаналізувати 32 мільйони комбінацій матеріалів для твердотільного електроліту і вибрати три найбільш підходящих. Вручну такий процес зайняв би понад півроку.

Потенціал для галузі загалом величезний. Протестувавши і налагодивши такі методи, ByteDance зможе продавати свої рішення іншим компаніям. Наприклад, фірмову систему управління зберіганням енергії на базі ШІ для дата-центрів або самі акумулятори нового покоління.

Штаб-квартира Bytedance Фото: Reuters

Як це змінить ринок

Інші IT-гіганти зазвичай інвестують в окремі акумуляторні стартапи (так чинить Tencent) або створюють комплексні рішення з сонячними панелями і сховищем, як Huawei. А ось ByteDance — єдина, хто вирішив зайнятися безпосередньо розробкою і виробництвом самих елементів живлення.

Компанія планує побудувати пілотні лінії для виготовлення твердотільних акумуляторів і почати їх дрібносерійний випуск у 2026 році. Тримачі TikTok роблять ставку не на екосистемні рішення, а на фундаментальні технологічні інновації, прагнучи обігнати традиційних лідерів сектора, таких як CATL і BYD. Це можливо за рахунок підвищеної швидкості розробки.

