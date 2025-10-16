Солнечные панели в космосе и на морях: 6 необычных и странных мест, где их cтавят (фото)

Солнечные панели уже перестали быть атрибутом одних только крыш и пустынных полей. Их все чаще можно встретить на парковках, железных дорогах, фасадах зданий и даже в космосе. Рассказываем о самых необычных местах, где добывают энергию солнца.

Солнечные панели становятся все дешевле и универсальнее. Инженеры находят для них новые и порой неожиданные применения в существующей инфраструктуре, пишет dw.com.

Дороги и парковки

Огромное пространство над дорогами, парковками и вдоль шумозащитных барьеров долгое время оставалось пустым. Теперь же супермаркеты в Южной Европе все чаще накрывают свои паркинги солнечными навесами, которые одновременно дают тень и заряжают электромобили.

Cамая большая в мире солнечная крыша поверх трассы в Китае Фото: Picture Alliance

В Германии и Китае уже появились первые участки автомагистралей, накрытые солнечными крышами, которые к тому же снижают уровень шума. Панели также устанавливают на крыши автобусов и грузовиков для питания систем отопления и охлаждения.

Железнодорожные пути

В 2025 году в Швейцарии запустили пилотный проект по установке солнечных панелей прямо на железнодорожных путях. Специальная машина укладывает модули между рельсами, и они не мешают движению поездов.

Cолнечные панели на железной дороге в Швейцарии Фото: Picture Alliance

По подсчетам экспертов, если покрыть панелями все 5000 км железных дорог Швейцарии, это позволит генерировать около 1 ТВт·ч в год, что покроет почти половину запроса швейцарских железных дорог на электричество.

Озера, реки и моря

Солнечная энергия теперь осваивает и водные просторы. Плавучие солнечные панели, установленные на поверхности прудов, озер и даже морей, превращают их в источники чистой энергии. Крупнейшая в мире морская солнечная электростанция была построена в прошлом году у побережья Китая. Ее мощность в 1 ГВт сопоставима с мощностью современного ядерного реактора.

Надводный солнечный парк в Шандонге (Китай) Фото: Picture Alliance

По информации ученых, если покрыть панелями затопленные карьеры и водохранилища в Германии, решение сможет обеспечить около 7% потребностей страны в электроэнергии.

Фасады зданий

Помимо крыш, солнечные ячейки все чаще интегрируют в стены зданий. Современные солнечные стеклянные фасады могут быть разных цветов. Они, как правило, почти незаметны невооруженному глазу.

Cолнечные панели на фасаде здания в Копенгагене (Дания) Фото: Picture Alliance

Хотя их эффективность на 30-60% ниже, чем у крышных систем, такие аналоги служат десятилетиями и экономят на покраске стен. По примерным оценкам, если покрыть панелями все подходящие крыши и фасады в Германии, генерация полностью удовлетворит нужды страны в электроэнергии.

Сельскохозяйственные поля

Фермеры теперь могут получать двойной урожай: на высоких опорах над полями устанавливаются солнечные панели, а под ними продолжают расти сельскохозяйственные культуры. В солнечных регионах такие конструкции создают спасительную тень, что снижает испарение и помогает экономить воду.

Cолнечные панели на сельскохозяйственных полях Фото: Picture Alliance

В Китае этот метод применяют для озеленения пустыни Гоби: панели генерируют энергию, а растущая под ними растительность останавливает опустынивание земель.

Космос

Солнечные панели питают спутники с 1950-х годов, но ученые уже десятилетиями мечтают о большем — передаче солнечной энергии из космоса на Землю. Идея заключается в том, чтобы разместить на орбите гигантские "солнечные паруса", которые будут преобразовывать свет в микроволны и отправлять их на Землю, где их будут улавливать огромные антенны.

Cолнечные панели в космосе Фото: Picture Alliance

Хотя эта технология все еще находится на ранней стадии и остается очень дорогой, пилотные проекты уже ведут США, Китай и Япония.

