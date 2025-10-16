Топ 6 незвичайних і дивних місць для встановлення сонячних панелей: дивовижне поруч (фото)
Сонячні панелі вже перестали бути атрибутом одних тільки дахів і пустельних полів. Їх дедалі частіше можна зустріти на парковках, залізницях, фасадах будівель і навіть у космосі. Розповідаємо про найнезвичайніші місця, де добувають енергію сонця.
Сонячні панелі стають дедалі дешевшими й універсальнішими. Інженери знаходять для них нові й часом несподівані застосування в наявній інфраструктурі, пише dw.com.
Дороги та паркування
Величезний простір над дорогами, парковками і вздовж шумозахисних бар'єрів довгий час залишався порожнім. Тепер же супермаркети в Південній Європі все частіше накривають свої паркінги сонячними навісами, які одночасно дають тінь і заряджають електромобілі.
У Німеччині та Китаї вже з'явилися перші ділянки автомагістралей, накриті сонячними дахами, які до того ж знижують рівень шуму. Панелі також встановлюють на дахи автобусів і вантажівок для живлення систем опалення та охолодження.
Залізничні колії
У 2025 році у Швейцарії запустили пілотний проєкт зі встановлення сонячних панелей прямо на залізничних коліях. Спеціальна машина укладає модулі між рейками, і вони не заважають руху поїздів.
За підрахунками експертів, якщо покрити панелями всі 5000 км залізниць Швейцарії, це дасть змогу генерувати близько 1 ТВт-год на рік, що покриє майже половину запиту швейцарських залізниць на електрику.
Озера, річки та моря
Сонячна енергія тепер освоює і водні простори. Плавучі сонячні панелі, встановлені на поверхні ставків, озер і навіть морів, перетворюють їх на джерела чистої енергії. Найбільша у світі морська сонячна електростанція була побудована минулого року біля узбережжя Китаю. Її потужність в 1 ГВт порівнянна з потужністю сучасного ядерного реактора.
За інформацією вчених, якщо покрити панелями затоплені кар'єри та водосховища в Німеччині, рішення зможе забезпечити близько 7% потреб країни в електроенергії.
Фасади будівель
Крім дахів, сонячні осередки все частіше інтегрують у стіни будівель. Сучасні сонячні скляні фасади можуть бути різних кольорів. Вони, як правило, майже непомітні неозброєному оку.
Хоча їхня ефективність на 30-60% нижча, ніж у дахових систем, такі аналоги служать десятиліттями й економлять на фарбуванні стін. За приблизними оцінками, якщо покрити панелями всі відповідні дахи і фасади в Німеччині, генерація повністю задовольнить потреби країни в електроенергії.
Сільськогосподарські поля
Фермери тепер можуть отримувати подвійний урожай: на високих опорах над полями встановлюються сонячні панелі, а під ними продовжують рости сільськогосподарські культури. У сонячних регіонах такі конструкції створюють рятівну тінь, що знижує випаровування і допомагає економити воду.
У Китаї цей метод застосовують для озеленення пустелі Гобі: панелі генерують енергію, а рослинність, що росте під ними, зупиняє опустелювання земель.
Космос
Сонячні панелі живлять супутники з 1950-х років, але вчені вже десятиліттями мріють про більше — передачу сонячної енергії з космосу на Землю. Ідея полягає в тому, щоб розмістити на орбіті гігантські "сонячні вітрила", які перетворюватимуть світло на мікрохвилі та надсилатимуть їх на Землю, де їх уловлюватимуть величезні антени.
Хоча ця технологія все ще перебуває на ранній стадії і залишається дуже дорогою, пілотні проєкти вже ведуть США, Китай і Японія.
Раніше Фокус писав, що плоскі сонячні панелі — марна трата часу. На заміну їм приходять сонячні дерева e-Cacias, розміщені в Мілуокі (США). Їх розробили інженери компанії Solar Forma Design і дизайнер Семюель Вілкінсон.