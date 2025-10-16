Топ 6 незвичайних і дивних місць для встановлення сонячних панелей: дивовижне поруч (фото)

Сонячні панелі вже перестали бути атрибутом одних тільки дахів і пустельних полів. Їх дедалі частіше можна зустріти на парковках, залізницях, фасадах будівель і навіть у космосі. Розповідаємо про найнезвичайніші місця, де добувають енергію сонця.

Сонячні панелі стають дедалі дешевшими й універсальнішими. Інженери знаходять для них нові й часом несподівані застосування в наявній інфраструктурі, пише dw.com.

Дороги та паркування

Величезний простір над дорогами, парковками і вздовж шумозахисних бар'єрів довгий час залишався порожнім. Тепер же супермаркети в Південній Європі все частіше накривають свої паркінги сонячними навісами, які одночасно дають тінь і заряджають електромобілі.

Найбільший у світі сонячний дах поверх траси в Китаї Фото: Picture Alliance

У Німеччині та Китаї вже з'явилися перші ділянки автомагістралей, накриті сонячними дахами, які до того ж знижують рівень шуму. Панелі також встановлюють на дахи автобусів і вантажівок для живлення систем опалення та охолодження.

Залізничні колії

У 2025 році у Швейцарії запустили пілотний проєкт зі встановлення сонячних панелей прямо на залізничних коліях. Спеціальна машина укладає модулі між рейками, і вони не заважають руху поїздів.

Сонячні панелі на залізниці у Швейцарії Фото: Picture Alliance

За підрахунками експертів, якщо покрити панелями всі 5000 км залізниць Швейцарії, це дасть змогу генерувати близько 1 ТВт-год на рік, що покриє майже половину запиту швейцарських залізниць на електрику.

Озера, річки та моря

Сонячна енергія тепер освоює і водні простори. Плавучі сонячні панелі, встановлені на поверхні ставків, озер і навіть морів, перетворюють їх на джерела чистої енергії. Найбільша у світі морська сонячна електростанція була побудована минулого року біля узбережжя Китаю. Її потужність в 1 ГВт порівнянна з потужністю сучасного ядерного реактора.

Надводний сонячний парк у Шандонзі (Китай) Фото: Picture Alliance

За інформацією вчених, якщо покрити панелями затоплені кар'єри та водосховища в Німеччині, рішення зможе забезпечити близько 7% потреб країни в електроенергії.

Фасади будівель

Крім дахів, сонячні осередки все частіше інтегрують у стіни будівель. Сучасні сонячні скляні фасади можуть бути різних кольорів. Вони, як правило, майже непомітні неозброєному оку.

Сонячні панелі на фасаді будівлі в Копенгагені (Данія) Фото: Picture Alliance

Хоча їхня ефективність на 30-60% нижча, ніж у дахових систем, такі аналоги служать десятиліттями й економлять на фарбуванні стін. За приблизними оцінками, якщо покрити панелями всі відповідні дахи і фасади в Німеччині, генерація повністю задовольнить потреби країни в електроенергії.

Сільськогосподарські поля

Фермери тепер можуть отримувати подвійний урожай: на високих опорах над полями встановлюються сонячні панелі, а під ними продовжують рости сільськогосподарські культури. У сонячних регіонах такі конструкції створюють рятівну тінь, що знижує випаровування і допомагає економити воду.

Сонячні панелі на сільськогосподарських полях Фото: Picture Alliance

У Китаї цей метод застосовують для озеленення пустелі Гобі: панелі генерують енергію, а рослинність, що росте під ними, зупиняє опустелювання земель.

Космос

Сонячні панелі живлять супутники з 1950-х років, але вчені вже десятиліттями мріють про більше — передачу сонячної енергії з космосу на Землю. Ідея полягає в тому, щоб розмістити на орбіті гігантські "сонячні вітрила", які перетворюватимуть світло на мікрохвилі та надсилатимуть їх на Землю, де їх уловлюватимуть величезні антени.

Сонячні панелі в космосі Фото: Picture Alliance

Хоча ця технологія все ще перебуває на ранній стадії і залишається дуже дорогою, пілотні проєкти вже ведуть США, Китай і Японія.

