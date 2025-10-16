Важная функция Android перестала работать: что делать миллионам пользователей (фото)

Пользователи Android Auto по всему миру жалуются, что после свежего обновления версии 15.2 в системе сломалась удобная опция "Быстрые элементы управления". Google уже признала проблему и трудится над ее решением.

Обновления для Android Auto выходят нечасто, и обычно они направлены на исправление ошибок. Но в этот раз апдейт вызвал обратный эффект. Из интерфейса пропали виджеты для быстрого управления музыкой и навигацией, пишет Nexpit.

Как выглядит баг

Быстрые элементы управления (Quick Controls) — это виджет, который появляется на панели задач, когда одно из приложений (например, карты) развернуто на весь экран. Он позволяет управлять музыкой (переключать треки, ставить на паузу) или просматривать навигационные подсказки, не выходя с главного экрана программы.

В версии 15.2 эти кнопки либо полностью исчезли у многих пользователей, либо перестали работать, даже когда включены в настройках. Проблема носит массовый характер и затрагивает разные модели автомобилей и смартфонов.

Кроме того, заметили еще одну ошибку: панель задач теперь "прилипает" к левой стороне экрана при вертикальном расположении, в то время как раньше она перемещалась вниз.

Слева - сломанная версия 15.2, справа - правильно работающий виджет быстрого управления Фото: Google Support Forum

Что делать

Google уже официально подтвердила наличие неполадки и сообщила, что команда разработчиков "изучает" ее. Это означает, что исправление, скорее всего, появится в ближайшие дни или недели.

А пока пользователи предлагают два временных решения:

Очистить кэш приложения: некоторым помогает очистка кэша Android Auto, но, согласно отзывам, проблема часто возвращается во время следующей поездки. Откатиться на старую версию: Самый надежный способ — удалить обновление и установить предыдущую, стабильную версию Android Auto, а затем отключить автоматические обновления до выхода патча.

