Важлива функція Android перестала працювати: що робити мільйонам користувачів (фото)

Користувачі Android Auto в усьому світі скаржаться, що після свіжого оновлення версії 15.2 в системі зламалася зручна опція "Швидкі елементи управління". Google вже визнала проблему і працює над її вирішенням.

Оновлення для Android Auto виходять нечасто, і зазвичай вони спрямовані на виправлення помилок. Але цього разу апдейт викликав зворотний ефект. З інтерфейсу зникли віджети для швидкого управління музикою і навігацією, пише Nexpit.

Який вигляд має баг

Швидкі елементи керування (Quick Controls) — це віджет, який з'являється на панелі завдань, коли один із додатків (наприклад, карти) розгорнуто на весь екран. Він дає змогу керувати музикою (перемикати треки, ставити на паузу) або переглядати навігаційні підказки, не виходячи з головного екрана програми.

У версії 15.2 ці кнопки або повністю зникли у багатьох користувачів, або перестали працювати, навіть коли ввімкнені в налаштуваннях. Проблема має масовий характер і зачіпає різні моделі автомобілів і смартфонів.

Крім того, помітили ще одну помилку: панель завдань тепер "прилипає" до лівого боку екрана при вертикальному розташуванні, тоді як раніше вона переміщалася вниз.

Ліворуч — зламана версія 15.2, праворуч — віджет швидкого керування, що правильно працює Фото: Google Support Forum

Що робити

Google вже офіційно підтвердила наявність неполадки і повідомила, що команда розробників "вивчає" її. Це означає, що виправлення, найімовірніше, з'явиться найближчими днями або тижнями.

А поки що користувачі пропонують два тимчасових рішення:

Очистити кеш програми: деяким допомагає очищення кешу Android Auto, але, згідно з відгуками, проблема часто повертається під час наступної поїздки. Відкотитися на стару версію: Найнадійніший спосіб — видалити оновлення і встановити попередню, стабільну версію Android Auto, а потім вимкнути автоматичні оновлення до виходу патча.

Раніше Фокус писав, що зручна функція зробить Google Карти набагато "розумнішими". У бета-версії Google Maps для Android знайшли цікаве нововведення. Розумний ШІ-помічник Gemini, судячи з усього, скоро прийде на зміну стандартному Google Assistant. Голосове управління навігацією обіцяють вивести на новий рівень.