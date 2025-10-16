Кабель за 200 грн оказался не хуже аналога за 5000 грн: в чем разница и за что мы переплачиваем

Когда смартфоны Apple перешли на USB-C, многие обрадовались унификации. Однако цены на фирменные аксессуары остались заоблачными. Например, кабель Thunderbolt 4 стоит $129 (около 5400 грн). Эксперты разобрались, чем он отличается от дешевого аналога за $5 (208 грн), и стоит ли переплачивать.

На первый взгляд все кабели USB-C выглядят и выполняют свою функцию одинаково. Но в действительности их внутреннее устройство может кардинально отличаться. Чтобы разглядеть эту разницу, исследовательская компания Lumafield просканировала несколько проводов с разным ценником с помощью компьютерной томографии, пишет ZME Science.

Дешевый кабель — необходимый минимум

Внутри дешевого кабеля от бренда NiceTQ все оказалось предельно просто: никакой защиты от помех, никакой печатной платы, а провода припаяны прямо к контактам и залиты пластиком. Из восьми доступных контактов для передачи данных были активны только четыре. Это означает, что реальная скорость передачи данных у него — всего 480 Мбит/с, а не заявленные 10 Гбит/с. При этом, если хотя бы один контакт отвалится, кабель перестанет работать.

Скан разных кабелей USB-C. Крайний слева - Apple Thundebolt 4 ($129), третий слева - дешевый NiceTQ ($5) Фото: Lumafield

Провод Apple — "инженерное чудо"

Внутри кабеля Apple Thunderbolt 4 обнаружили целый микрокомпьютер. В прочном корпусе из нержавеющей стали находится 10-слойная печатная плата с 24 независимыми контактами. Десять проводов имеют коаксиальное экранирование для защиты от помех, а вся конструкция защищена от изломов специальным обжимом с восьми сторон.

Такая сложная конструкция и обеспечивает его возможности: скорость передачи данных до 40 Гбит/с, поддержка зарядки мощностью до 100 Вт и возможность последовательного подключения до шести устройств.

Вывод: стоит ли переплачивать?

Не все кабели USB-C одинаковы. Дешевые модели часто не соответствуют заявленным характеристикам и быстро выходят из строя. Кабель Apple, в свою очередь, — это сложное инженерное изделие, которое обеспечивает максимальную производительность и надежность.

Однако для большинства повседневных задач, таких как зарядка или передача небольших файлов, такой дорогой вариант не нужен. Если вы не работаете с видео в 8K и не передаете терабайты данных каждый день, то качественного, сертифицированного кабеля из среднего сегмента будет более чем достаточно. Переплата за Apple имеет смысл только в том случае, если вам действительно нужны максимальные скорости и надежность, которые дает технология Thunderbolt.

