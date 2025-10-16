Кабель за 200 грн виявився не гіршим за аналог за 5000 грн: у чому різниця і за що ми переплачуємо

Коли смартфони Apple перейшли на USB-C, багато хто зрадів уніфікації. Однак ціни на фірмові аксесуари залишилися захмарними. Наприклад, кабель Thunderbolt 4 коштує $129 (близько 5400 грн). Експерти розібралися, чим він відрізняється від дешевого аналога за $5 (208 грн), і чи варто переплачувати.

Related video

На перший погляд усі кабелі USB-C мають вигляд і виконують свою функцію однаково. Але насправді їхній внутрішній устрій може кардинально відрізнятися. Щоб розгледіти цю різницю, дослідницька компанія Lumafield просканувала кілька дротів із різним цінником за допомогою комп'ютерної томографії, пише ZME Science.

Дешевий кабель — необхідний мінімум

Усередині дешевого кабелю від бренду NiceTQ все виявилося гранично просто: ніякого захисту від перешкод, ніякої друкованої плати, а дроти припаяно прямо до контактів і залито пластиком. З восьми доступних контактів для передачі даних були активні тільки чотири. Це означає, що реальна швидкість передачі даних у нього — всього 480 Мбіт/с, а не заявлені 10 Гбіт/с. При цьому, якщо хоча б один контакт відвалиться, кабель перестане працювати.

Скан різних кабелів USB-C. Крайній зліва — Apple Thundebolt 4 ($129), третій зліва — дешевий NiceTQ ($5) Фото: Lumafield

Провід Apple — "інженерне диво"

Усередині кабелю Apple Thunderbolt 4 виявили цілий мікрокомп'ютер. У міцному корпусі з нержавіючої сталі знаходиться 10-шарова друкована плата з 24 незалежними контактами. Десять дротів мають коаксіальне екранування для захисту від перешкод, а вся конструкція захищена від зламів спеціальним обтиском з восьми сторін.

Така складна конструкція і забезпечує його можливості: швидкість передавання даних до 40 Гбіт/с, підтримка заряджання потужністю до 100 Вт і можливість послідовного підключення до шести пристроїв.

Висновок: чи варто переплачувати?

Не всі кабелі USB-C однакові. Дешеві моделі часто не відповідають заявленим характеристикам і швидко виходять з ладу. Кабель Apple, своєю чергою, — це складний інженерний виріб, який забезпечує максимальну продуктивність і надійність.

Однак для більшості повсякденних завдань, як-от заряджання або передача невеликих файлів, такий дорогий варіант не потрібен. Якщо ви не працюєте з відео у 8K і не передаєте терабайти даних щодня, то якісного, сертифікованого кабелю із середнього сегмента буде більш ніж достатньо. Переплата за Apple має сенс тільки в тому разі, якщо вам дійсно потрібні максимальні швидкості та надійність, які дає технологія Thunderbolt.

Раніше Фокус повідомляв про недавні релізи ноутбука MacBook Pro, планшета iPad Pro і гарнітури Vision Pro. Apple презентувала оновлені версії гаджетів. Усі три пристрої отримали потужний чип M5, який дає кратний приріст у завданнях зі штучним інтелектом і не тільки.