Старый ноутбук Asus оказался лучше новых аналогов: за что его так хвалят эксперты

Несмотря на изобилие новых гаджетов, иногда образцы прошлого года оказываются даже лучше. Примером может служить ноутбук Asus Zenbook 14, – хоть он и вышел в 2024 году, но до сих пор опережает многие более поздние устройства.

Zenbook 14 был одним из лучших ноутбуков минувшего года, но не теряет своих позиций и в 2025-м, пишет zdnet.com. Одна из причин такого успеха – универсальность модели. Эксперты издания отмечают, что у этого ноутбука Asus удобная клавиатура ErgoSense, яркий дисплей с четким изображением и мощная батарея, которой хватает на целый день.

Специалисты доказали выносливость аккумулятора своим тестом. Они запустили на ноутбуке бесконечную прямую трансляцию на YouTube в разрешении 720p и яркости 50%. В режиме "Лучшая производительность" аккумулятор проработал около 6,5 часов. В режиме "Сбалансированный" он показал результат более 10 часов. А в режиме "Лучшая энергоэффективность" Zenbook 14 продержался целых 12 часов. Даже более мощные модели, такие как Asus Pro P16 2024 года, работают не так долго, подчеркнули тестировщики.

Відео дня

Еще Asus снабдила свой ноутбук 14-дюймовым Full HD OLED-дисплеем с переменной частотой обновления до 120 Гц. Цвета передаются ярко и насыщенно, а рамки вокруг дисплея очень тонкие, что обеспечивает соотношение сторон 16:10 для широкого угла обзора.

К тому же, Asus Zenbook 14 – это легкий ноутбук (весит около 1,3 кг), но при этом довольно прочный, так как корпус выполнен в основном из алюминия. Даже экран прочный, поскольку Asus использовала в конструкции стекло Corning Gorilla Glass.

Эксперты не совсем довольны расположением динамиков в нижней части ноутбука. Динамики получаются направленными вниз, и из-за этого звук приглушается. Но все компенсируется мощностью самих динамиков. Еще одно замечание, – что из-за тонкого дизайна у ноутбука не очень много портов. Есть только один вход USB-A, два USB-C, комбинированный разъем для наушников и порт HDMI. С другой стороны, необходимый минимум все равно обеспечен.

Пожалуй, единственный серьезный минус в том, что ноутбук сильно нагревается. Вентиляционные отверстия для охлаждения расположены снизу и сбоку, но они оказываются не очень эффективными, особенно если использовать гаджет во время зарядки.

Также Фокус писал, что делать, если ваш ноутбук сильно нагревается. Между прочим, ноутбуки подвержены перегреву даже больше, чем настольные компьютеры.