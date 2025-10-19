Старий ноутбук Asus виявився кращим за нові аналоги: за що його так хвалять експерти

Незважаючи на достаток нових гаджетів, іноді зразки минулого року виявляються навіть кращими. Прикладом може слугувати ноутбук Asus Zenbook 14, — хоч він і вийшов у 2024 році, але досі випереджає багато пізніших пристроїв.

Zenbook 14 був одним із найкращих ноутбуків минулого року, але не втрачає своїх позицій і в 2025-му, пише zdnet.com. Одна з причин такого успіху — універсальність моделі. Експерти видання зазначають, що цей ноутбук Asus має зручну клавіатуру ErgoSense, яскравий дисплей із чітким зображенням і потужну батарею, якої вистачає на цілий день.

Фахівці довели витривалість акумулятора своїм тестом. Вони запустили на ноутбуці нескінченну пряму трансляцію на YouTube з роздільною здатністю 720p і яскравістю 50%. У режимі "Найкраща продуктивність" акумулятор пропрацював близько 6,5 годин. У режимі "Збалансований" він показав результат понад 10 годин. А в режимі "Найкраща енергоефективність" Zenbook 14 протримався цілих 12 годин. Навіть потужніші моделі, як-от Asus Pro P16 2024 року, працюють не так довго, підкреслили тестувальники.

Ще Asus забезпечила свій ноутбук 14-дюймовим Full HD OLED-дисплеєм зі змінною частотою оновлення до 120 Гц. Кольори передаються яскраво і насичено, а рамки навколо дисплея дуже тонкі, що забезпечує співвідношення сторін 16:10 для широкого кута огляду.

До того ж, Asus Zenbook 14 — це легкий ноутбук (важить близько 1,3 кг), але водночас доволі міцний, оскільки корпус виконаний переважно з алюмінію. Навіть екран міцний, оскільки Asus використовувала в конструкції скло Corning Gorilla Glass.

Експерти не зовсім задоволені розташуванням динаміків у нижній частині ноутбука. Динаміки виходять спрямованими вниз, і через це звук приглушується. Але все компенсується потужністю самих динаміків. Ще одне зауваження, — що через тонкий дизайн у ноутбука не дуже багато портів. Є лише один вхід USB-A, два USB-C, комбінований роз'єм для навушників і порт HDMI. З іншого боку, необхідний мінімум все одно забезпечено.

Мабуть, єдиний серйозний мінус у тому, що ноутбук сильно нагрівається. Вентиляційні отвори для охолодження розташовані знизу і збоку, але вони виявляються не дуже ефективними, особливо якщо використовувати гаджет під час зарядки.

Також Фокус писав, що робити, якщо ваш ноутбук сильно нагрівається. Між іншим, ноутбуки схильні до перегріву навіть більше, ніж настільні комп'ютери.