Найден "тайный" источник энергии, невидимый глазу: эксперты в шоке от его эффективности

Немецкие ученые показали новый катализатор для превращения парниковых газов в топливо. Он с рекордной эффективностью конвертирует углекислый газ (CO₂) в метан. Разработка решает проблему выбросов и предлагает интересный способ хранения "зеленой" энергии.

Открытие основано на концепции Power-to-Gas, которая позволяет хранить излишки возобновляемой энергии в химической форме. Сначала с помощью электричества из воды получают водород, затем он вступает в реакцию с CO₂. В результате образуется метан, который можно напрямую подавать в существующие газовые сети, пишет ChemeEurope.

Как это реализовали

До сих пор для этой реакции требовались дорогие и не самые действенные катализаторы. Но исследователи из Кильского университета разработали более дешевый и производительный материал.

Ученые объединили на атомарном уровне два простых элемента — никель и магний. После их совместной кристаллизации формируется твердый раствор. Прямо перед реакцией этот раствор распадается, образуя крошечные наночастицы никеля. Оксид магния при этом действует как стабилизатор, который не дает частицам слипаться и помогает эффективно поглощать углекислый газ.

Відео дня

В итоге эта наноструктура оказалась невероятно эффективной. Новый катализатор способен превращать большое количество CO₂ в метан даже при относительно низкой для подобных процессов температуре в 260°C. По подсчетам ученых, всего один килограмм нового катализатора за неделю может произвести столько метана, сколько нужно для отопления частного дома в течение года.

Надежность в реальных условиях

Важное преимущество улучшенного катализатора — его стабильность. Выработка энергии от солнца и ветра постоянно колеблется, что влияет на прохождение химической реакции. Однако материал способен беспроблемно работать даже в таких переменных условиях, а значит, он подходит для интеграции с возобновляемыми источниками.

"Тот факт, что наш катализатор сейчас превосходит промышленные аналоги, показывает важность систематических фундаментальных исследований", — заявил руководитель проекта, профессор Мальте Беренс.

Сейчас команда трудится над масштабированием технологии для промышленного применения. В перспективе это очередной шаг к созданию замкнутого углеродного цикла, где выбросы углекислого газа не загрязняют атмосферу, а превращаются в ценный энергетический ресурс.

Раньше Фокус писал, что озера превратят в гигантские батареи. Ученые нашли способ превратить обычные озера в аккумуляторные водоемы, способных хранить огромное количество энергии. Эта технология делает энергетику стабильнее и по экологичности превосходит обычные ГЭС.