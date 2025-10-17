Знайдено "таємне" джерело енергії, невидиме оку: експерти в шоці від його ефективності

Німецькі вчені показали новий каталізатор для перетворення парникових газів на паливо. Він із рекордною ефективністю конвертує вуглекислий газ (CO₂) у метан. Розробка вирішує проблему викидів і пропонує цікавий спосіб зберігання "зеленої" енергії.

Відкриття засноване на концепції Power-to-Gas, яка дає змогу зберігати надлишки відновлюваної енергії в хімічній формі. Спочатку за допомогою електрики з води отримують водень, потім він вступає в реакцію з CO₂. У результаті утворюється метан, який можна безпосередньо подавати в наявні газові мережі, пише ChemeEurope.

Як це реалізували

Досі для цієї реакції були потрібні дорогі й не найдієвіші каталізатори. Але дослідники з Кільського університету розробили дешевший і продуктивніший матеріал.

Учені об'єднали на атомарному рівні два простих елементи — нікель і магній. Після їхньої спільної кристалізації формується твердий розчин. Прямо перед реакцією цей розчин розпадається, утворюючи крихітні наночастинки нікелю. Оксид магнію при цьому діє як стабілізатор, який не дає частинкам злипатися і допомагає ефективно поглинати вуглекислий газ.

У підсумку ця наноструктура виявилася неймовірно ефективною. Новий каталізатор здатний перетворювати велику кількість CO₂ на метан навіть при відносно низькій для подібних процесів температурі в 260°C. За підрахунками вчених, лише один кілограм нового каталізатора за тиждень може виробити стільки метану, скільки потрібно для опалення приватного будинку протягом року.

Надійність у реальних умовах

Важлива перевага поліпшеного каталізатора — його стабільність. Вироблення енергії від сонця і вітру постійно коливається, що впливає на проходження хімічної реакції. Однак матеріал здатний безпроблемно працювати навіть у таких змінних умовах, а отже, він підходить для інтеграції з поновлюваними джерелами.

"Той факт, що наш каталізатор зараз перевершує промислові аналоги, показує важливість систематичних фундаментальних досліджень", — заявив керівник проєкту, професор Мальте Беренс.

Зараз команда працює над масштабуванням технології для промислового застосування. У перспективі це черговий крок до створення замкнутого вуглецевого циклу, де викиди вуглекислого газу не забруднюють атмосферу, а перетворюються на цінний енергетичний ресурс.

