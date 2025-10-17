Новый источник энергии скрывался у нас под носом: он составляет 90% атомов во вселенной (фото)

Водород, самый распространенный элемент в природе, может стать передовым топливом для автомобилей будущего, заменив нефть, газ и литиевые батареи в электрокарах. Американские инженеры уже разрабатывают домашние заправочные станции, которые сделают эту технологию массовой.

Хотя водородные топливные элементы известны уже почти два века, сейчас они вновь рассматриваются как перспективная альтернатива литий-ионным АКБ. Такие системы не хранят энергию, а генерируют ее в реальном времени, что дает ряд преимуществ, пишет BenitoLink.

Как это работает

Энергия обеспечивается за счет электрохимической реакции: водород, проходя через специальную мембрану, расщепляется на протоны и электроны, которые и формируют электрический ток. Единственный "выхлоп" такого процесса — чистый водяной пар. Сам водород можно получать из воды методом электролиза, используя, например, энергию от солнечных панелей.

Сегодня крупнейшие производители электрокаров уверены, что за литиевыми аккумуляторами будущее "зеленой" энергетики. Этой позиции придерживается и Илон Маск, глава компании Tesla. Однако по мнению эксперта по возобновляемой энергии Эда Блисса, у водорода есть несколько козырей, которые сложно игнорировать:

Скорость заправки и запас хода: заправка водородного автомобиля занимает 3-5 минут и обеспечивает запас хода до 650 км, сопоставимый с бензиновыми авто.

Вес: В отличие от электрокаров, которые становятся тяжелее с увеличением батареи, водородные системы легче, что положительно сказывается на эффективности.

Энергетическая независимость: 80% всех литий-ионных батарей производится в Китае, что создает зависимость от зарубежных поставок. Водород же можно производить где угодно, где есть вода и электричество.

Экологичность: Утилизация литиевых аккумуляторов — серьезная проблема, в то время как водородный цикл полностью чистый.

Что мешает реализации на практике

Главное препятствие на пути успеха водородных авто, таких как Toyota Mirai, — это отсутствие заправочной инфраструктуры. В США подходящих станций всего 45, и почти все они расположены в Калифорнии.

Но решение уже в процессе: компания Эда Блисса, H2 Solutions, трудится над системой HOMER — компактной водородной станцией для дома. Идея состоит в том, чтобы владельцы могли сами генерировать водород у себя в гараже с помощью электролиза от домашних солнечных панелей. В результате образуется полностью автономный и "зеленый" цикл — от производства топлива до движения автомобиля.

Несмотря на доминирование электрокаров на базе литиевых элементов, глобальный рынок водородной энергии уже достиг $2,5 трлн. Топливные элементы активно применяются на складах (более 35 000 погрузчиков в США) и в общественном транспорте. Появление доступных домашних "заправок" может стать решающим фактором, который сделает водородные авто доступными для масс.

