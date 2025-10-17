Нове джерело енергії ховалося у нас під носом: воно становить 90% атомів у всесвіті (фото)

Водень, найпоширеніший елемент у природі, може стати передовим паливом для автомобілів майбутнього, замінивши нафту, газ і літієві батареї в електрокарах. Американські інженери вже розробляють домашні заправні станції, які зроблять цю технологію масовою.

Хоча водневі паливні елементи відомі вже майже два століття, зараз їх знову розглядають як перспективну альтернативу літій-іонним АКБ. Такі системи не зберігають енергію, а генерують її в реальному часі, що дає низку переваг, пише BenitoLink.

Як це працює

Енергія забезпечується за рахунок електрохімічної реакції: водень, проходячи через спеціальну мембрану, розщеплюється на протони й електрони, які й формують електричний струм. Єдиний "вихлоп" такого процесу — чиста водяна пара. Сам водень можна отримувати з води методом електролізу, використовуючи, наприклад, енергію від сонячних панелей.

Сьогодні найбільші виробники електрокарів впевнені, що за літієвими акумуляторами майбутнє "зеленої" енергетики. Цієї позиції дотримується й Ілон Маск, глава компанії Tesla. Однак на думку експерта з відновлюваної енергії Еда Блісса, у водню є кілька козирів, які складно ігнорувати:

Швидкість заправки і запас ходу: заправка водневого автомобіля займає 3-5 хвилин і забезпечує запас ходу до 650 км, який можна порівняти з бензиновими авто.

заправка водневого автомобіля займає 3-5 хвилин і забезпечує запас ходу до 650 км, який можна порівняти з бензиновими авто. Вага: На відміну від електрокарів, які стають важчими зі збільшенням батареї, водневі системи легші, що позитивно позначається на ефективності.

На відміну від електрокарів, які стають важчими зі збільшенням батареї, водневі системи легші, що позитивно позначається на ефективності. Енергетична незалежність: 80% усіх літій-іонних батарей виробляється в Китаї, що створює залежність від закордонних поставок. Водень же можна виробляти де завгодно, де є вода і електрика.

80% усіх літій-іонних батарей виробляється в Китаї, що створює залежність від закордонних поставок. Водень же можна виробляти де завгодно, де є вода і електрика. Екологічність: Утилізація літієвих акумуляторів — серйозна проблема, тоді як водневий цикл повністю чистий.

Водневий паливний елемент (ілюстративне фото)

Що заважає реалізації на практиці

Головна перешкода на шляху успіху водневих авто, таких як Toyota Mirai, — це відсутність заправної інфраструктури. У США відповідних станцій лише 45, і майже всі вони розташовані в Каліфорнії.

Але рішення вже в процесі: компанія Еда Блісса, H2 Solutions, працює над системою HOMER — компактною водневою станцією для дому. Ідея полягає в тому, щоб власники могли самі генерувати водень у себе в гаражі за допомогою електролізу від домашніх сонячних панелей. У результаті утворюється повністю автономний і "зелений" цикл — від виробництва палива до руху автомобіля.

Незважаючи на домінування електрокарів на базі літієвих елементів, глобальний ринок водневої енергії вже сягнув $2,5 трлн. Паливні елементи активно застосовують на складах (понад 35 000 навантажувачів у США) і в громадському транспорті. Поява доступних домашніх "заправок" може стати вирішальним фактором, який зробить водневі авто доступними для мас.

Раніше Фокус повідомляв, що знайдено "таємне" джерело енергії, невидиме оку. Німецькі вчені показали новий каталізатор для перетворення парникових газів на паливо. Він із рекордною ефективністю конвертує вуглекислий газ (CO₂) у метан. Розробка вирішує проблему викидів і пропонує цікавий спосіб зберігання "зеленої" енергії.