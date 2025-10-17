Атаки дронов в Украине: эксперт рассказал, какое оружие защищает города лучше радаров

Система акустических датчиков позволяет украинским войскам отслеживать вражеские беспилотники во время атак на города. Такую технологию уже перенимают и в Европе.

Совсем скоро акустические системы будут работать повсюду и станут такой же нормой безопасности, как камеры видеонаблюдения. Об этом в колонке на сайте "Новини LIVE" написал Луи Саиянс основатель Askalon Industries и офицер ВМС Франции в отставке.

В Украине, по публичным данным, в 2024–2025 годах действует сеть из более 10 000 акустических датчиков, улавливающих звуки работы дронов, таких как "Шахед", на малых высотах. Во время одной из атак система Sky Fortress помогла сбить 80 из 84 вражеских дронов, что поразило даже военных США.

Позже украинцы продемонстрировали ее союзникам на авиабазе Рамштайн, а Литва так впечатлилась, что планирует развернуть технологию на своей территории.

Відео дня

Как объяснил Луи Сиянс, датчики следят за появлением дронов в городах, где применять радары сложно или опасно. Во-первых, радиолокационные станции создают излучение, вредное для людей, а во вторых — это же излучение выдает их местоположение врагу. Тем временем, акустические датчики незаметны, безвредны и не требуют специальных разрешений.

Акустическая система Sky Fortress удивила представителей НАТО Фото: United 24

Каждый узел создает вокруг себя "акустический пузырь" радиусом около километра, который можно сравнить со слухом. Пять-шесть комплектов покроют значительную область.

Искусственный интеллект анализирует звуки и определяет, дрон это или что-то другое. Askalon Industries учит свои модели отличать объекты по звуку винтов, скоростным передачам, резонансу корпусов. Если дрон попадает в зону действия нескольких датчиков, то система триангулирует направление и скорость, а время прихода сигнала и амплитуда дают курс и примерное расстояние.

"Сегодня это стабильно работает на расстояние около километра; я уверен, что пойдем дальше благодаря кооперации узлов и лучшим моделям", — заявил разработчик.

Радары уместно применять на аэродромах и военных объектах, но не в городах. Они громоздкие, требуют большого количества энергии и чувствительны к рельефу. Небольшой БПЛА с полимерным корпусом имеет крошечную эффективную площадь рассеивания (ЭПР), поэтому для кругового 360° обзора нужны несколько антенн, кабели и существенные бюджеты.

Радиолокационные станции хорошо работают, когда дрон излучает сигналы оператору, однако сегодня в Украине беспилотники часто используют сотовые сети или оптоволокно. Городам нужна масштабируемая, безопасная и недорогая сеть датчиков, не создающая дополнительного излучения, которую можно развернуть за день.

Ранее писали, что РФ применяет акустическую систему обнаружения дронов по примеру Украины. Она скопировала украинскую систему Zvook, показавшей свою эффективность.