Атаки дронів в Україні: експерт розповів, яка зброя захищає міста краще за радари

Система акустичних датчиків дає змогу українським військам відстежувати ворожі безпілотники під час атак на міста. Таку технологію вже переймають і в Європі.

Зовсім скоро акустичні системи працюватимуть всюди і стануть такою ж нормою безпеки, як камери відеоспостереження. Про це в колонці на сайті "Новини LIVE" написав Луї Саіянс, засновник Askalon Industries і офіцер ВМС Франції у відставці.

В Україні, за публічними даними, у 2024-2025 роках діє мережа з понад 10 000 акустичних датчиків, що вловлюють звуки роботи дронів, таких як "Шахед", на малих висотах. Під час однієї з атак система Sky Fortress допомогла збити 80 із 84 ворожих дронів, що вразило навіть військових США.

Пізніше українці продемонстрували її союзникам на авіабазі Рамштайн, а Литва так вразилася, що планує розгорнути технологію на своїй території.

Як пояснив Луї Сіянс, датчики стежать за появою дронів у містах, де застосовувати радари складно або небезпечно. По-перше, радіолокаційні станції створюють випромінювання, шкідливе для людей, а по-друге — це ж саме випромінювання видає їхнє місце розташування ворогові. Тим часом, акустичні датчики непомітні, нешкідливі і не потребують спеціальних дозволів.

Акустична система Sky Fortress здивувала представників НАТО Фото: United 24

Кожен вузол створює навколо себе "акустичну бульбашку" радіусом близько кілометра, яку можна порівняти зі слухом. П'ять-шість комплектів покриють значну область.

Штучний інтелект аналізує звуки і визначає, дрон це чи щось інше. Askalon Industries вчить свої моделі відрізняти об'єкти за звуком гвинтів, швидкісними передачами, резонансом корпусів. Якщо дрон потрапляє в зону дії кількох датчиків, то система тріангулює напрямок і швидкість, а час приходу сигналу й амплітуда дають курс і приблизну відстань.

"Сьогодні це стабільно працює на відстань близько кілометра; я впевнений, що підемо далі завдяки кооперації вузлів і кращим моделям", — заявив розробник.

Радари доречно застосовувати на аеродромах і військових об'єктах, але не в містах. Вони громіздкі, потребують великої кількості енергії та чутливі до рельєфу. Невеликий БПЛА з полімерним корпусом має крихітну ефективну площу розсіювання (ЕПР), тож для кругового 360° огляду потрібні кілька антен, кабелі та суттєві бюджети.

Радіолокаційні станції добре працюють, коли дрон випромінює сигнали оператору, проте сьогодні в Україні безпілотники часто використовують стільникові мережі або оптоволокно. Містам потрібна масштабована, безпечна і недорога мережа датчиків, що не створює додаткового випромінювання, яку можна розгорнути за день.

Раніше писали, що РФ застосовує акустичну систему виявлення дронів за прикладом України. Вона скопіювала українську систему Zvook, яка показала свою ефективність.