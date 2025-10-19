Эту функцию Android ждали все: как Google прокачала свой браузер одной настройкой (фото)

Google добавит в браузер Chrome для Android долгожданную функцию автоматического режима «Картинка в картинке» (PiP) внутри приложения. Она позволит смотреть или слушать видео в плавающем окне, не прерывая воспроизведение при переключении между вкладками.

Многие пользователи смотрят видеоролики в одной вкладке и хотят переключиться на другую, но для этого вынуждены останавливать видео. Теперь этот компромисс останется в прошлом: удобная опция Chrome сделает браузер столь же универсальным, как и его компьютерная версия, пишет Android Headlines.

Важно понимать, что это не тот же режим "Картинка в картинке", который уже есть в ОС Android. Системная реализация PiP выводит миниатюрное окно программы поверх других приложений, и эта возможность доступна не только для видео (например, удобно это проделывать с соцсетями, калькулятором и прочим софтом). Новый же инструмент будет работать конкретно внутри самого Chrome.

Cкриншоты настроек Google Chrome c новой функцией Фото: Android Headlines

Когда вы переключитесь с вкладки, где воспроизводится ролик, он не остановится, а сожмется в маленькое плавающее окошко в углу экрана. Вы сможете продолжать слушать или смотреть его, одновременно работая с другой вкладкой. При этом у пользователей останется полный контроль над этим процессом. В настройках нетрудно будет активировать автоматический переход в режим PiP для каждого сайта в отдельности, либо отказаться от него.

Когда ждать

Google пока не объявила официальную дату запуска, но, судя по тому, что нововведение уже активно тестируется, его дебют в стабильной версии Chrome для Android — лишь вопрос времени. Это небольшое изменение значительно улучшит многозадачность в браузере для миллионов пользователей.

