На цю функцію Android чекали всі: як Google прокачала свій браузер одним налаштуванням (фото)

Google додасть у браузер Chrome для Android довгоочікувану функцію автоматичного режиму "Картинка в картинці" (PiP) усередині програми. Вона дасть змогу дивитися або слухати відео в плаваючому вікні, не перериваючи відтворення під час перемикання між вкладками.

Багато користувачів дивляться відеоролики в одній вкладці і хочуть переключитися на іншу, але для цього змушені зупиняти відео. Тепер цей компроміс залишиться в минулому: зручна опція Chrome зробить браузер настільки ж універсальним, як і його комп'ютерна версія, пише Android Headlines.

Важливо розуміти, що це не той самий режим "Картинка в картинці", який вже є в ОС Android. Системна реалізація PiP виводить мініатюрне вікно програми поверх інших додатків, і ця можливість доступна не тільки для відео (наприклад, зручно це проробляти з соцмережами, калькулятором та іншим софтом). Новий же інструмент працюватиме конкретно всередині самого Chrome.

Відео дня

Скріншоти налаштувань Google Chrome з новою функцією Фото: Android Headlines

Коли ви переключитеся з вкладки, де відтворюється ролик, він не зупиниться, а стиснеться в маленьке плаваюче віконце в кутку екрана. Ви зможете продовжувати слухати або дивитися його, одночасно працюючи з іншою вкладкою. При цьому у користувачів залишиться повний контроль над цим процесом. У налаштуваннях неважко буде активувати автоматичний перехід у режим PiP для кожного сайту окремо, або відмовитися від нього.

Коли чекати

Google поки не оголосила офіційну дату запуску, але, судячи з того, що нововведення вже активно тестується, його дебют у стабільній версії Chrome для Android — лише питання часу. Ця невелика зміна значно поліпшить багатозадачність у браузері для мільйонів користувачів.

Раніше Фокус писав, що важлива функція Android перестала працювати. Користувачі Android Auto по всьому світу скаржаться, що після свіжого оновлення версії 15.2 в системі зламалася зручна опція "Швидкі елементи управління". Google вже визнала проблему і працює над її вирішенням.