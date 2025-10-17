Важное обновление для cмартфонов OnePlus уже тут: срочно проверьте список моделей (фото)

OnePlus презентовала OxygenOS 16 — крупный апдейт фирменной оболочки на базе ОС Android 16. В системе появилась глубокая интеграция ИИ от Google, нативная поддержка устройств Apple и другие интересные новшества.

Cвежая прошивка делает акцент на искусственном интеллекте и кроссплатформенном взаимодействии. OnePlus также опубликовала официальный список совместимых устройств и график бета-тестирования, пишет Notebook Check, ссылаясь на пресс-релиз OnePlus.

Главные нововведения

Пожалуй, самая неожиданная функция — O+ Connect. Она позволяет легко обмениваться файлами с iPhone, а также дублировать экран смартфона OnePlus на компьютере Mac. Кроме того, через приложение OHealth теперь удобно подключать к телефонам OnePlus умные часы Apple Watch, получая уведомления и синхронизируя свои данные о здоровье.

Особое внимание уделили ИИ-фишкам. В системе дебютировала новая версия ассистента Gemini от Google. Он поможет организовать ваши данные в специальном цифровом хранилище Mind Space. Еще заработал контекстуальный ИИ-поиск по устройству, с которым можно найти любой контент по описанию своими словами.

Відео дня

Нововведения OnePlus OxygenOS 16 Фото: OnePlus

Среди других примечательных инструментов: перевод голосовых заметок в текст, улучшение отсканированных камерой документов с автоконвертацией в PDF, генерация изображений блюд по фотографии меню. Нейросети пригодятся и для редактирования фотографий. Алгоритмы OnePlus способны повысить качество плохо освещенных снимков, а Party Up сгенерирует короткие ролики из нескольких кадров.

Наконец, новый движок анимаций Flow Motion сделает интерфейс еще более плавным, а технология Parallel Processing 2.0 оптимизирует работу в режиме многозадачности.

Какие смартфоны получат обновление

Первым аппаратом с OxygenOS 16 из коробки станет флагман OnePlus 15, который представят в ближайшее время. Для остальных гаджетов бета-тестирование начнется 17 октября, а стабильные версии будут выходить поэтапно.

Ноябрь 2025: OnePlus 13 и 13R, OnePlus 13s, OnePlus Open, OnePlus 12 и 12R, планшеты OnePlus Pad 3 и Pad 2.

OnePlus 13 и 13R, OnePlus 13s, OnePlus Open, OnePlus 12 и 12R, планшеты OnePlus Pad 3 и Pad 2. Декабрь 2025: OnePlus 11 5G и 11R 5G, OnePlus Nord 5, OnePlus Nord CE5, OnePlus Nord 4 и Nord 3.

OnePlus 11 5G и 11R 5G, OnePlus Nord 5, OnePlus Nord CE5, OnePlus Nord 4 и Nord 3. Первый квартал 2026: OnePlus 10 Pro 5G, OnePus Nord CE4, OnePlus Nord CE4 Lite 5G, планшеты OnePlus Pad и Pad Lite.

Раньше Фокус писал, что cледующий смартфон OnePlus разочарует двумя особенностями. OnePlus 15, дебют которого намечен на октябрь, обещает задать новый стандарт для Android-флагманов во многих аспектах. Но все же, согласно утечкам, компания пошла на два спорных компромисса, которые могут разочаровать поклонников бренда.