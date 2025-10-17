Важливе оновлення для смартфонів OnePlus уже тут: терміново перевірте список моделей (фото)

OnePlus презентувала OxygenOS 16 — великий апдейт фірмової оболонки на базі ОС Android 16. У системі з'явилася глибока інтеграція ШІ від Google, нативна підтримка пристроїв Apple та інші цікаві нововведення.

Свіжа прошивка робить акцент на штучному інтелекті та кросплатформенній взаємодії. OnePlus також опублікувала офіційний список сумісних пристроїв і графік бета-тестування, пише Notebook Check, посилаючись на прес-реліз OnePlus.

Головні нововведення

Мабуть, найнесподіваніша функція — O+ Connect. Вона дозволяє легко обмінюватися файлами з iPhone, а також дублювати екран смартфона OnePlus на комп'ютері Mac. Крім того, через застосунок OHealth тепер зручно під'єднувати до телефонів OnePlus розумний годинник Apple Watch, отримуючи повідомлення і синхронізуючи свої дані про здоров'я.

Особливу увагу приділили ШІ-фішкам. У системі дебютувала нова версія асистента Gemini від Google. Він допоможе організувати ваші дані в спеціальному цифровому сховищі Mind Space. Ще запрацював контекстуальний АІ-пошук по пристрою, з яким можна знайти будь-який контент за описом своїми словами.

Відео дня

Нововведення OnePlus OxygenOS 16 Фото: OnePlus

Серед інших примітних інструментів: переклад голосових нотаток у текст, поліпшення відсканованих камерою документів з автоконвертацією в PDF, генерація зображень страв за фотографією меню. Нейромережі знадобляться і для редагування фотографій. Алгоритми OnePlus здатні підвищити якість погано освітлених знімків, а Party Up згенерує короткі ролики з декількох кадрів.

Нарешті, новий рушій анімацій Flow Motion зробить інтерфейс ще більш плавним, а технологія Parallel Processing 2.0 оптимізує роботу в режимі багатозадачності.

Які смартфони отримають оновлення

Першим апаратом з OxygenOS 16 з коробки стане флагман OnePlus 15, який представлять найближчим часом. Для інших гаджетів бета-тестування розпочнеться 17 жовтня, а стабільні версії виходитимуть поетапно.

Листопад 2025: OnePlus 13 і 13R, OnePlus 13s, OnePlus Open, OnePlus 12 і 12R, планшети OnePlus Pad 3 і Pad 2.

OnePlus 13 і 13R, OnePlus 13s, OnePlus Open, OnePlus 12 і 12R, планшети OnePlus Pad 3 і Pad 2. Грудень 2025: OnePlus 11 5G і 11R 5G, OnePlus Nord 5, OnePlus Nord CE5, OnePlus Nord 4 і Nord 3.

OnePlus 11 5G і 11R 5G, OnePlus Nord 5, OnePlus Nord CE5, OnePlus Nord 4 і Nord 3. Перший квартал 2026: OnePlus 10 Pro 5G, OnePus Nord CE4, OnePlus Nord CE4 Lite 5G, планшети OnePlus Pad і Pad Lite.

Раніше Фокус писав, що наступний смартфон OnePlus розчарує двома особливостями. OnePlus 15, дебют якого намічений на жовтень, обіцяє задати новий стандарт для Android-флагманів у багатьох аспектах. Але все ж, згідно з витоками, компанія пішла на два спірних компроміси, які можуть розчарувати шанувальників бренду.