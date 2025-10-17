Дешевую батарею разогнали до невероятной мощности 100 МВт/ч: как это удалось

В США официально запустилась в эксплуатацию крупнейшая в мире промышленная тепловая батарея. Она работает на солнечной энергии, а построена – из обычных кирпичей.

Батарею мощностью 100 МВт/ч запустила компания Rondo Energy, сообщает interestingengineering.com. Новая система работает на объекте Holmes Western Oil в штате Калифорния, причем питание идет исключительно от солнечных панелей. За 10 недель испытаний установка достигла КПД более 97% в цикле, поддерживая температуру выше 1000 °C.

Система работает непосредственно рядом с газовыми котлами и подает пар через ту же инфраструктуру без каких-либо модификаций. Используя вместо природного газа солнечную энергию, Holmes Western Oil может снизить зависимость от колебаний энергетических рынков и затрат на выбросы углерода.

Відео дня

Представители компании Rondo заявили, что уже разрабатывают и используют тепловые батареи "на четырех континентах и ​​в пяти отраслях".

Как работает кирпичная батарея

Для хранения энергии тепловой аккумулятор Rondo использует самые простые материалы – кирпичи и провода. Для такой конструкции не нужны редкие минералы, и, к тому же, она застрахована от риска возгорания.

В отличие от тепловых насосов или электрических котлов, которым требуется постоянное электроснабжение, новая система тратит на зарядку всего около шести часов в день и использует для этого самую дешевую и доступную электроэнергию. А после зарядки она может непрерывно обеспечивать тепло.

В компании Rondo говорят, что такую конструкцию можно легко масштабировать, ведь речь идет об общедоступных материалах, а не о каких-то специализированных компонентах.

Ранее стало известно, что батареи смогут работать без лития. Ученые придумали, как заменить редкий металл на витамин и глюкозу.

Также сообщалось, что необычная технология продлит срок службы аккумуляторов. Тогда речь шла о системе на базе искусственного интеллекта, которая может предсказать, сколько еще прослужит литий-ионная батарея.