Дешеву батарею розігнали до неймовірної потужності 100 МВт/год: як це вдалося

У США офіційно запустили в експлуатацію найбільшу у світі промислову теплову батарею. Вона працює на сонячній енергії, а побудована — зі звичайної цегли.

Батарею потужністю 100 МВт/год запустила компанія Rondo Energy, повідомляє interestingengineering.com. Нова система працює на об'єкті Holmes Western Oil у штаті Каліфорнія, причому живлення йде виключно від сонячних панелей. За 10 тижнів випробувань установка досягла ККД понад 97% у циклі, підтримуючи температуру вище 1000 °C.

Система працює безпосередньо поруч із газовими котлами і подає пару через ту саму інфраструктуру без будь-яких модифікацій. Використовуючи замість природного газу сонячну енергію, Holmes Western Oil може знизити залежність від коливань енергетичних ринків і витрат на викиди вуглецю.

Відео дня

Представники компанії Rondo заявили, що вже розробляють і використовують теплові батареї "на чотирьох континентах і в п'яти галузях".

Як працює цегляна батарея

Для зберігання енергії тепловий акумулятор Rondo використовує найпростіші матеріали — цеглу і дроти. Для такої конструкції не потрібні рідкісні мінерали, і, до того ж, вона застрахована від ризику загоряння.

На відміну від теплових насосів або електричних котлів, яким потрібне постійне електропостачання, нова система витрачає на заряджання лише близько шести годин на день і використовує для цього найдешевшу та найдоступнішу електроенергію. А після зарядки вона може безперервно забезпечувати тепло.

У компанії Rondo кажуть, що таку конструкцію можна легко масштабувати, адже йдеться про загальнодоступні матеріали, а не про якісь спеціалізовані компоненти.

Раніше стало відомо, що батареї зможуть працювати без літію. Вчені придумали, як замінити рідкісний метал на вітамін і глюкозу.

Також повідомлялося, що незвичайна технологія продовжить термін служби акумуляторів. Тоді йшлося про систему на базі штучного інтелекту, яка може передбачити, скільки ще прослужить літій-іонна батарея.