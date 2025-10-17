В Китае изобрели батарею, способную заменить бензиновые двигатели: как это возможно

Группа ученых под руководством Института физики Китайской академии наук открыла новую технологию, которая значительно улучшает возможности твердотельных аккумуляторов. Она позволит электромобилям преодолевать до 1000 км на одном заряде.

Сегодня электромобили имеют запас хода около 500 км, а модели с бензиновыми двигателями могут проехать 600-800 км с полным баком. Подробности сообщает медиа China Academy.

Китайские ученые разработали "специальный клей", который автоматически перемещается к границе раздела электрода и электролита во время работы аккумулятора. Он активно притягивает ионы лития к зазорам или порам и заполняет их.

Кроме того, исследователи создали полимерную упаковку для электролита, сделав аккумулятор эластичным и упругим, как пластиковая пленка. Он выдерживает более 20 000 циклов изгиба или скручивания без повреждений, что делает его устойчивым к повседневной деформации.

В то же время они встроили в эту "упаковку" крошечные "химические модули", некоторые из них ускоряют движение ионов лития, а другие захватывают дополнительные ионы. В итоге емкость хранения энергии увеличилась на 86%.

Твердый электролит позволяет ионам лития перемещаться между электродами, передавая энергию. Твердые электролиты на основе сульфидов очень твердые и хрупкие, тогда как литий-металлические электроды мягкие, что снижает эффективность зарядки и разрядки.

С помощью новой технологии электрод и электролит образовывают идеально прочное соединение, преодолевая главную проблему твердотельных батарей. Благодаря "клею" твердотельные батареи могут работать гораздо эффективнее.

На практике новый аккумулятор позволит водителям добраться из Шэньчжэня в Чаншу, из Парижа в Милан или из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско и обратно без остановок на подзарядку. Реализация этого прорыва полностью устранит "страх перед запасом хода" для электромобилей и подготовит почву для окончательного завершения эпохи бензина, считают авторы.

Ранее писали, что в Китае создали батарею, которая работает более 100 лет. По словам ученых, она безопасна, стабильна и обладает плотностью энергии в 10 раз выше, чем литий-ионные аккумуляторы. Единственной проблемой является ее мощность.

Сообщали также, что Китай ввел ограничения на экспорт батареи. Таким образом правительство страны пытается давить на США и Индию в торговой войне.