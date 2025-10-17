У Китаї винайшли батарею, здатну замінити бензинові двигуни: як це можливо

Група вчених під керівництвом Інституту фізики Китайської академії наук відкрила нову технологію, яка значно покращує можливості твердотільних акумуляторів. Вона дасть змогу електромобілям долати до 1000 км на одному заряді.

Сьогодні електромобілі мають запас ходу приблизно 500 км, а моделі з бензиновими двигунами можуть проїхати 600–800 км з повним баком. Подробиці повідомляє медіа China Academy.

Китайські вчені розробили "спеціальний клей", який автоматично переміщується до межі розділу електрода й електроліту під час роботи акумулятора. Він активно притягує іони літію до зазорів або пор і заповнює їх.

Крім того, дослідники створили полімерну упаковку для електроліту, зробивши акумулятор еластичним і пружним, як пластикова плівка. Він витримує понад 20 000 циклів вигину або скручування без пошкоджень, що робить його стійким до повсякденної деформації.

Водночас вони вбудували в цю "упаковку" крихітні "хімічні модулі", деякі з них прискорюють рух іонів літію, а інші захоплюють додаткові іони. У підсумку ємність зберігання енергії збільшилася на 86%.

Твердий електроліт дає змогу іонам літію переміщатися між електродами, передаючи енергію. Тверді електроліти на основі сульфідів дуже тверді та крихкі, тоді як літій-металеві електроди м'які, що знижує ефективність заряджання та розряджання.

За допомогою нової технології електрод і електроліт утворюють ідеально міцне з'єднання, долаючи головну проблему твердотільних батарей. Завдяки "клею" твердотільні батареї можуть працювати набагато ефективніше.

На практиці новий акумулятор дасть змогу водіям дістатися з Шеньчженя до Чаншу, з Парижа до Мілана або з Лос-Анджелеса до Сан-Франциско і назад без зупинок на підзарядку. Реалізація цього прориву повністю усуне "страх перед запасом ходу" для електромобілів і підготує ґрунт для остаточного завершення епохи бензину, вважають автори.

Раніше писали, що в Китаї створили батарею, яка працює понад 100 років. За словами вчених, вона безпечна, стабільна і має щільність енергії в 10 разів вищу, ніж літій-іонні акумулятори. Єдиною проблемою є її потужність.

Повідомляли також, що Китай запровадив обмеження на експорт батареї. Таким способом уряд країни намагається тиснути на США та Індію в торговельній війні.