Не только LG: какие телевизоры среднего класса можно купить в 2025 году и не прогадать (фото)

Поиск нового телевизора – задача непростая. Тем более, что названия моделей бывают похожи, функции тоже не сильно отличаются, а из брендов в голове только LG или Samsung.

К тому же, не хочется переплачивать, если функционал более-менее одинаковый, отмечает techradar.com. Издание составило собственный рейтинг телевизоров среднего класса, которые подойдут даже самым требовательным пользователям.

TCL QM7K/C7K

Это средняя модель в линейке мини-LED-телевизоров TCL 2025 года.

Телевизор TCL QM7K/C7K Фото: Future

Кроме высокой яркости и отличной цветопередачи, эксперты отмечают и систему локального затемнения, которая обеспечивает глубокий черный цвет и впечатляющую контрастность.

Текстуры на этих телевизорах 7 выглядят реалистично, а детали передаются безупречно. К тому же, M7K/C7K – это еще и один из лучших игровых телевизоров в своей категории. А все благодаря поддержке 4K 144 Гц, AMD FreeSync Premium Pro, Dolby Vision Gaming и ALLM.

Hisense U8Q

Одна из флагманских моделей в линейке mini LED-телевизоров Hisense 2025 года. Стоит отметить, что ее предшественник, Hisense U8N, был одним из лучших mini LED-телевизоров 2024 года, и нынешняя модель U8Q продолжает традицию.

Телевизор Hisense U8Q Фото: Future

Во время тестирования U8Q продемонстрировал впечатляющую яркость, достигнув 3337 нит. Превосходное управление подсветкой также обеспечивало высокую контрастность даже в самых сложных сценах. Кроме того, U8Q – это тоже отличный игровой телевизор.

LG B5

Новейшая модель в серии B OLED-телевизоров LG. Обеспечивает все качество изображения, ожидаемое от OLED, прекрасно передает глубину черного цвета и отличается детализацией, сравнимой с 3D.

Телевизор LG B5 Фото: Future

И тоже станет хорошим подарком для поклонников игр, ведь это телевизор с полным набором функций, поддерживаемых четырьмя портами HDMI 2.1, включая 4K 120 Гц, AMD FreeSync и Nvidia G-Sync, HGiG, Dolby Vision Gaming и ALLM.

Ранее стало известно, какие телевизоры лучше всего подойдут геймерам. Тогда фанатам видеоигр рекомендовали модель LG C4. Хотя это универсальный телевизор, и для просмотра фильмов он тоже отлично подойдет.