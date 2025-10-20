Не тільки LG: які телевізори середнього класу можна купити у 2025 році і не прогадати (фото)

Пошук нового телевізора — завдання непросте. Тим паче, що назви моделей бувають схожі, функції теж не надто відрізняються, а з брендів у голові тільки LG або Samsung.

До того ж, не хочеться переплачувати, якщо функціонал більш-менш однаковий, зазначає techradar.com. Видання склало власний рейтинг телевізорів середнього класу, які підійдуть навіть найвибагливішим користувачам.

TCL QM7K/C7K

Це середня модель у лінійці міні-LED-телевізорів TCL 2025 року.

Телевізор TCL QM7K/C7K Фото: Future

Крім високої яскравості та відмінної передачі кольору, експерти відзначають і систему локального затемнення, яка забезпечує глибокий чорний колір і вражаючу контрастність.

Текстури на цих телевізорах 7 виглядають реалістично, а деталі передаються бездоганно. До того ж, M7K/C7K — це ще й один із найкращих ігрових телевізорів у своїй категорії. А все завдяки підтримці 4K 144 Гц, AMD FreeSync Premium Pro, Dolby Vision Gaming і ALLM.

Відео дня

Hisense U8Q

Одна з флагманських моделей у лінійці mini LED-телевізорів Hisense 2025 року. Варто зазначити, що її попередник, Hisense U8N, був одним із найкращих mini LED-телевізорів 2024 року, і нинішня модель U8Q продовжує традицію.

Телевізор Hisense U8Q Фото: Future

Під час тестування U8Q продемонстрував вражаючу яскравість, досягнувши 3337 ніт. Чудове управління підсвічуванням також забезпечувало високу контрастність навіть у найскладніших сценах. Крім того, U8Q — це теж чудовий ігровий телевізор.

LG B5

Новітня модель у серії B OLED-телевізорів LG. Забезпечує всю якість зображення, очікувану від OLED, прекрасно передає глибину чорного кольору і вирізняється деталізацією, яку можна порівняти з 3D.

Телевізор LG B5 Фото: Future

І теж стане гарним подарунком для шанувальників ігор, адже це телевізор із повним набором функцій, які підтримуються чотирма портами HDMI 2.1, включно з 4K 120 Гц, AMD FreeSync і Nvidia G-Sync, HGiG, Dolby Vision Gaming і ALLM.

Раніше стало відомо, які телевізори найкраще підійдуть геймерам. Тоді фанатам відеоігор рекомендували модель LG C4. Хоча це універсальний телевізор, і для перегляду фільмів він теж чудово підійде.