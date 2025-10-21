Как усилить сигнал на смартфоне, если вдруг пропадает связь: простые способы

Остаться без связи – всегда неприятно, тем более в современном мире, когда все важные действия так или иначе привязаны к вашему смартфону. В слабом сигнале обычно винят провайдера, но он может быть и ни при чем.

На самом деле проблема может быть в самом телефоне, поясняет slashgear.com. Возможно, ваш гаджет просто нуждается в обновлении. Эксперты издания предлагают пользователям выполнить несколько довольно простых действий для улучшения сигнала.

Включить и выключить режим полета

Кажется слишком просто, но часто это именно так и работает. По сути, переход в режим самолета – это полная перезагрузка сетевого подключения. Перезагружаются сотовая связь, Wi-Fi, Bluetooth, а иногда и GPS, а когда режим полета выключается, смартфон вынужден заново установить соединение с оператором. Как раз это новое подтверждение соединения и может восстановить сигнал.

"Спасти" сигнал на смартфоне может режим "В самолете" Фото: unsplash.com

Просто проведите пальцем вниз от верхнего края экрана (на Android) или от верхнего правого угла (на iPhone), чтобы открыть быстрые настройки или "Пункт управления". На старых моделях iPhone проведите пальцем вверх от нижнего края экрана. Нажмите на маленький значок самолета, чтобы активировать режим полета, затем подождите 10–20 секунд, и нажмите на значок еще раз, чтобы отключить полетный режим.

Перезагрузить телефон

Если режим полета не помог, действуем более радикально. Перезагрузка телефона не только восстанавливает соединение с оператором, но и устраняет все мелкие фоновые ошибки и системные сбои, которые могут мешать сигналу. Именно поэтому эксперты рекомендуют регулярно перезагружать телефон, даже если у вас нет проблем с сигналом.

Периодически перезагружать телефон полезно в любом случае Фото: pexels.com

Чтобы перезагрузить телефон Android, удерживайте кнопку питания, а затем нажмите "Перезагрузить". На iPhone удерживайте кнопки питания и регулировки громкости в течение нескольких секунд, затем перетащите ползунок, появившийся на экране, чтобы выключить устройство. Тут тоже надо подождать несколько секунд, а затем снова включить смартфон.

Вынуть SIM-карту

Иногда причиной плохого сигнала может быть ваша SIM-карта. Со временем пыль, окисление или слегка смещенный лоток могут нарушить соединение телефона с сетью. Извлечение и повторная установка SIM-карты заставит телефон установить новое соединение с оператором, и таким образом устранит непонятные ошибки вроде "Нет сети" или "Поиск сетей".

Сбросить настройки сети

Это уже крайние меры, ведь речь идет о полной перепрошивке систем подключения смартфона. Каждое устройство хранит историю соединений с ближайшими вышками, сетями Wi-Fi и Bluetooth-устройствами. Со временем эти записи могут быть повреждены из-за неудачных обновлений, обрывов соединения или смены оператора. Сброс настроек сети помогает справиться с последствиями этих сбоев.

На Android перейдите в "Настройки" > "Система" > "Дополнительно" > "Сброс настроек" > "Сброс Wi-Fi, мобильной связи и Bluetooth", а затем нажмите "Сброс настроек". Или просто найдите "Сброс настроек сети" в приложении "Настройки". Подтвердите, дождитесь перезагрузки и заново подключите сети.

На iPhone перейдите в "Настройки" > "Основные" > "Перенос" или "Сброс iPhone" > "Сброс" > "Сброс настроек сети". Подтвердите свой выбор, введите код доступа iPhone и дождитесь перезагрузки телефона.

