Сколько можно держать телефон на зарядке: ответ экспертов удивил многих

Распространенное мнение гласит, что оставлять телефон на зарядке на ночь – плохая идея. Мол, это вредит батарее и сажает ее раньше времени. Но, похоже, такое убеждение оказалось очередным мифом.

На самом деле современные смартфоны вполне можно оставлять подключенными к зарядке на всю ночь, пишет cnet.com. Но на работоспособность аккумулятора действительно могут /повлиять температура и напряжение. Имеет значение и то, как именно вы привыкли заряжать ваш смартфон.

Состояние аккумулятора зависит не только от того, сколько раз вы заряжаете телефон, поясняют эксперты издания. Важно и то, как он контролирует напряжение, температуру и обслуживание: например, литий-ионные аккумуляторы стареют быстрее всего при экстремальных нагрузках: от 0% до 100%.

Если батарею долго держать на почти полном заряде, то это создает дополнительную нагрузку на катод и электролит. Поэтому многие устройства используют "капельный заряд" или временно останавливаются на 100%, подзаряжая аккумулятор только при необходимости.

Однако самая большая угроза – это не перезарядка, а перегрев. Когда ваш телефон подключен к сети, а энергозатратные приложения остаются при этом запущенными, то гаджет выделяет тепло, которое ускоряет химический износ внутри аккумулятора. То есть, если вы во время зарядки играете на телефоне или заряжаете устройство в жаркий день, дополнительное тепло причиняет ему гораздо больше вреда, чем если бы он просто пролежал всю ночь на зарядке.

Что касается гаджетов Apple, то в них используется функция оптимизированной зарядки, которая анализирует ваш ежедневный график и приостанавливает зарядку примерно на 80%, сокращая таким образом время нахождения устройства под высоким напряжением.

Samsung предлагает похожую функцию Battery Protect, которая находится в настройках аккумулятора и ухода за устройством в One UI. При включении она ограничивает зарядку до уровня 85%. Аналогичные функции есть и у других производителей Android-смартфонов – например, у Google, OnePlus и Xiaomi.

Чтобы продлить жизнь батарее вашего смартфона, для начала включите встроенные инструменты оптимизации (это "Оптимизированная зарядка аккумулятора" на iPhone, "Защита аккумулятора" на устройствах Samsung и "Адаптивная зарядка" на Google Pixel).

Учтите, что во время зарядки телефон должен находиться в прохладном месте. Не кладите его под подушку и не держите слишком близко к другим электронным устройствам, например, ноутбуку. И еще – лучше подзаряжать устройство несколькими короткими циклами, а не одним полным.

Также сообщалось про пять мифов о смартфоне, которые стоит забыть. Среди таких мифов было и утверждение о том, что ночная зарядка телефона якобы портит батарею.