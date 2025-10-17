Скільки можна тримати телефон на зарядці: відповідь експертів здивувала багатьох

Поширена думка свідчить, що залишати телефон на зарядці на ніч — погана ідея. Мовляв, це шкодить батареї і садить її завчасно. Але, схоже, таке переконання виявилося черговим міфом.

Насправді сучасні смартфони цілком можна залишати підключеними до зарядки на всю ніч, пише cnet.com. Але на працездатність акумулятора справді можуть вплинути температура та напруга. Має значення і те, як саме ви звикли заряджати ваш смартфон.

Стан акумулятора залежить не тільки від того, скільки разів ви заряджаєте телефон, пояснюють експерти видання. Важливо й те, як він контролює напругу, температуру та обслуговування: наприклад, літій-іонні акумулятори старіють найшвидше за екстремальних навантажень: від 0% до 100%.

Якщо батарею довго тримати на майже повному заряді, то це створює додаткове навантаження на катод і електроліт. Тому багато пристроїв використовують "крапельний заряд" або тимчасово зупиняються на 100%, підзаряджаючи акумулятор тільки за потреби.

Однак найбільша загроза — це не перезарядка, а перегрів. Коли ваш телефон під'єднаний до мережі, а енерговитратні додатки залишаються при цьому запущеними, то ґаджет виділяє тепло, яке прискорює хімічний знос усередині акумулятора. Тобто, якщо ви під час зарядки граєте на телефоні або заряджаєте пристрій у спекотний день, додаткове тепло завдає йому набагато більше шкоди, ніж якби він просто пролежав усю ніч на зарядці.

Що стосується гаджетів Apple, то в них використовується функція оптимізованого заряджання, яка аналізує ваш щоденний графік і призупиняє заряджання приблизно на 80%, скорочуючи таким чином час перебування пристрою під високою напругою.

Samsung пропонує схожу функцію Battery Protect, яка міститься в налаштуваннях акумулятора і догляду за пристроєм в One UI. При ввімкненні вона обмежує зарядку до рівня 85%. Аналогічні функції є і в інших виробників Android-смартфонів — наприклад, у Google, OnePlus і Xiaomi.

Щоб продовжити життя батареї вашого смартфона, для початку увімкніть вбудовані інструменти оптимізації (це "Оптимізоване заряджання акумулятора" на iPhone, "Захист акумулятора" на пристроях Samsung і "Адаптивне заряджання" на Google Pixel).

Врахуйте, що під час заряджання телефон має перебувати в прохолодному місці. Не кладіть його під подушку і не тримайте занадто близько до інших електронних пристроїв, наприклад, ноутбука. І ще — краще заряджати пристрій кількома короткими циклами, а не одним повним.

Також повідомлялося про п'ять міфів про смартфон, які варто забути. Серед таких міфів було й твердження про те, що нічна зарядка телефону нібито псує батарею.