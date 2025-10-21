Як посилити сигнал на смартфоні, якщо раптом зникає зв'язок: прості способи

Залишитися без зв'язку — завжди неприємно, тим паче в сучасному світі, коли всі важливі дії так чи інакше прив'язані до вашого смартфона. У слабкому сигналі зазвичай звинувачують провайдера, але він може бути й ні до чого.

Насправді проблема може бути в самому телефоні, пояснює slashgear.com. Можливо, ваш гаджет просто потребує оновлення. Експерти видання пропонують користувачам виконати кілька доволі простих дій для поліпшення сигналу.

Увімкнути та вимкнути режим польоту

Здається занадто просто, але часто це саме так і працює. По суті, перехід у режим літака — це повне перезавантаження мережевого підключення. Перезавантажуються стільниковий зв'язок, Wi-Fi, Bluetooth, а інколи й GPS, а коли режим польоту вимикається, смартфон змушений заново встановити з'єднання з оператором. Якраз це нове підтвердження з'єднання і може відновити сигнал.

Фото: unsplash.com

Просто проведіть пальцем униз від верхнього краю екрана (на Android) або від верхнього правого кута (на iPhone), щоб відкрити швидкі налаштування або "Пункт управління". На старих моделях iPhone проведіть пальцем вгору від нижнього краю екрана. Натисніть на маленький значок літака, щоб активувати режим польоту, потім зачекайте 10-20 секунд, і натисніть на значок ще раз, щоб вимкнути польотний режим.

Перезавантажити телефон

Якщо режим польоту не допоміг, діємо більш радикально. Перезавантаження телефону не тільки відновлює з'єднання з оператором, а й усуває всі дрібні фонові помилки та системні збої, які можуть заважати сигналу. Саме тому експерти рекомендують регулярно перезавантажувати телефон, навіть якщо у вас немає проблем із сигналом.

Фото: pexels.com

Щоб перезавантажити телефон Android, утримуйте кнопку живлення, а потім натисніть "Перезавантажити". На iPhone утримуйте кнопки живлення і регулювання гучності протягом кількох секунд, потім перетягніть повзунок, що з'явився на екрані, щоб вимкнути пристрій. Тут теж треба почекати кілька секунд, а потім знову ввімкнути смартфон.

Вийняти SIM-карту

Іноді причиною поганого сигналу може бути ваша SIM-карта. З часом пил, окислення або злегка зміщений лоток можуть порушити з'єднання телефону з мережею. Виймання та повторне встановлення SIM-карти змусить телефон встановити нове з'єднання з оператором, і таким чином усуне незрозумілі помилки на кшталт "Немає мережі" або "Пошук мереж".

Скинути налаштування мережі

Це вже крайні заходи, адже йдеться про повну перепрошивку систем підключення смартфона. Кожен пристрій зберігає історію з'єднань із найближчими вишками, мережами Wi-Fi та Bluetooth-пристроями. Згодом ці записи можуть бути пошкоджені через невдалі оновлення, обриви з'єднання або зміну оператора. Скидання налаштувань мережі допомагає впоратися з наслідками цих збоїв.

На Android перейдіть у "Налаштування" > "Система" > "Додатково" > "Скидання налаштувань" > "Скидання Wi-Fi, мобільного зв'язку та Bluetooth", а потім натисніть "Скидання налаштувань". Або просто знайдіть "Скидання налаштувань мережі" в застосунку "Налаштування". Підтвердіть, дочекайтеся перезавантаження і заново підключіть мережі.

На iPhone перейдіть у "Налаштування" > "Основні" > "Перенесення" або "Скидання iPhone" > "Скидання" > "Скидання налаштувань мережі". Підтвердіть свій вибір, введіть код доступу iPhone і дочекайтеся перезавантаження телефону.

