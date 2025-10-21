Обязательно включите: на Android-фонах появились 4 функции, которые сделают их удобнее (фото)

В Android 16 разработчики добавили ряд полезных и долгожданных новшеств. Рассказываем, что интересного появилось в системе в 2025 году.

С каждым апдейтом ОС Android становится все более персонализированной и удобной. В этом году создатели ПО уделили внимание безопасности пользователей, совместной работе и искусственному интеллекту, пишет BGR.

Проверка орфографии в Gboard Фото: Android Authority

Умная клавиатура Gboard

Фирменная клавиатура Gboard теперь содержит встроенного ИИ-помощника. Он умеет на лету перефразировать текст в разных стилях (например, сделать его более формальным или, напротив, дружелюбным), исправлять орфографические и грамматические ошибки, а также предлагать более удачные формулировки. Важно, что вся обработка происходит локально на устройстве, а ваши сообщения не отправляются в облако.

Кроме того, инструмент Emoji Kitchen предлагает более разнообразные комбинации эмодзи: выражать себя можно с помощью уникальных смайликов из библиотеки, сохраняя любимые на потом.

Подключение трех пар наушников к смартфону Google Pixel Фото: Android Central

Совместное прослушивание аудио

Теперь вы можете транслировать звук со своего смартфона сразу на несколько пар Bluetooth-наушников. Это идеально подходит для совместного просмотра фильмов в дороге или прослушивания музыки с друзьями. Подключить вторые наушники можно с помощью QR-кода. Также удобно создать приватную трансляцию и раздавать звук целой группе людей, тоже через QR-код. Так, целой компанией нетрудно наслаждаться одним и тем же плейлистом.

Отправка геолокации в сервисе Find Hub Фото: 9to5google.com

Трансляция геолокации в реальном времени

В приложении Find Hub появилась опция, позволяющая в реальном времени делиться своим местоположением с доверенными контактами. В отличие от стандартной отправки геопозиции, эта функция передает именно "живую" трансляцию ваших перемещений на карте. Это может пригодится как для встречи в незнакомом месте, так и в экстренных ситуациях. Вы сами контролируете, как долго будет доступна эта информация, и можете в любой момент отключить передачу.

Отправка изображений через Quick Share Фото: Google

Обмен файлами по QR-коду

Обмениваться файлами с новыми знакомыми стало проще. Теперь в меню Quick Share можно сгенерировать QR-код для передачи любой информации. Человеку достаточно отсканировать его, чтобы начать загрузку, без необходимости добавлять вас в контакты, сопрягать устройства или использовать мессенджер. Это быстрый и безопасный способ поделиться фото, видео или документами.

