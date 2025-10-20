Лучшие смартфоны Samsung: какие модели советуют покупать эксперты в 2025 году (фото)

Телефоны Samsung считаются одними из лучших на рынке – и лидерами среди гаджетов на базе Android. 2025 год стал знаковым для фанатов южнокорейского бренда – причем и для любителей стандартных телефонов, и для тех, кто любит эксперименты.

Выбор огромный, и разобраться бывает непросто, подтверждает tomsguide.com. Издание помогает определиться, какой из смартфонов Samsung подойдет именно вам.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Эту модель признали лучшим телефоном Samsung в целом. Хотя изменений по сравнению с предшественниками не так уж много, этот смартфон однозначно заслуживает внимания. Новые функции Galaxy AI предлагают больше возможностей, а поддержка действий между приложениями означает, что можно попросить помощника Gemini выполнить действия в самых разных приложениях Samsung и Google – например, найти адрес на Google Maps и отправить его другу.

Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra Фото: Phone Arena

Важной новинкой стал чипсет Snapdragon 8 Elite, который не только обеспечивает высокую производительность, но и помогает эффективнее управлять энергопотреблением. По словам экспертов, Galaxy S25 Ultra показал лучшее время работы среди устройств Samsung, преодолев тестовую отметку в 17 часов.

Правда, стоит флагманский статус дорого, – в среднем за Galaxy S25 Ultra придется заплатить 1299 долларов (около 55 тыс. грн).

Samsung Galaxy S25

Это лучший телефон для тех, кто не готов купить дорогую модель Ultra, но ценит премиальное качество. Тут, между прочим, есть те же функции Galaxy AI и тот же чипсет Snapdragon 8 Elite.

Cмартфоны Samsung Galaxy S25 Фото: The Verge

А еще базовый Galaxy S25 тонкий и легкий – хотя, конечно, его превосходит ультратонкий Galaxy S25 Edge. Но там речь скорее о внешнем впечатлении, а это – просто надежный и качественный телефон премиум-класса.

Samsung Galaxy Z Flip 7

Лучший складной телефон Samsung. Правда, он тоже достаточно дорогой – 1099 долларов (около 46 тыс. грн), но, если решите не экономить, то оцените, насколько он удобный.

Складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 Фото: zdnet.com

Всё начинается с увеличенных экранов, причем и внутри, и снаружи телефона. 4,1-дюймовый экран Flex Window особенно выделяется, ведь он позволяет выполнять задачи, не открывая телефон.

Еще Galaxy Z Flip 7 получил долгожданную функцию – поддержку Samsung DeX. Теперь вы можете подключить свой раскладной телефон к дисплею и использовать его как ноутбук.

Ранее стало известно, что новые складные смартфоны Samsung вскоре после выхода стали невероятно популярными, и их даже стали воровать целыми партиями.