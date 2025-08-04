"Кража века": из аэропорта угнали грузовик с тысячами новейших смартфонов Samsung

В Лондоне угнали грузовик, перевозивший 12 тысяч новых смартфонов Samsung Galaxy, причем произошло это неподалеку от аэропорта Хитроу.

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Ценный груз включал 5 тысяч телефонов Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7, столько же моделей Galaxy Watch 8, а также другие популярные смартфоны, в частности из линейки Galaxy S25 и Galaxy A16, пишет phonearena.com со ссылкой на информацию южнокорейского телеканала Yonhap.

Как отмечает издание, как раз незадолго до масштабной кражи смартфон Fold установил рекорд по предварительным заказам в США. Предполагают, что телефоны были украдены во время транспортировки на склад после прибытия груза в аэропорт.

Стоимость груза составила 13,3 млрд южнокорейских вон (это около 9,6 млн американских долларов). Правда, груз был застрахован, так что фактических потерь не произошло.

Британская полиция сообщила, что уже нашла украденный контейнер. Но пока непонятно, удалось ли вернуть смартфоны и прочие украденные гаджеты.

Южнокорейские источники тем временем настаивают, что такая масштабная кража может быть признаком растущей популярности моделей Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7. Кроме Штатов, рекорд по предзаказам этих складных моделей был установлен также в Индии и самой Южной Корее.

Ранее Фокус как раз сообщал, что продажи новых устройств Samsung бьют рекорды. Общее количество предзаказов на Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7 выросло более чем на 25% по сравнению с предыдущим поколением. Об этом сама компания Samsung сообщила в официальном пресс-релизе.

Напомним, новые складные смартфоны Samsung были официально представлены на Galaxy Unpacked в июле нынешнего года.

Отметим также, что Galaxy Z Fold 7, при весе в 216 граммов, был заявлен как самый легкий складной смартфон по состоянию на сегодняшний день.

Следует отметить, что популярные смартфоны и раньше попадали в инциденты криминального характера. Например, другие телефоны на базе Android – а именно устройства Pixel – получили славу "любимых телефонов преступников". Хотя дело не в самих смартфонах, а в открытости ОС Android, на которой они работают: система позволяет использовать альтернативные ОС, и этим как раз и пользуются правонарушители.