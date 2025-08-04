"Крадіжка століття": з аеропорту викрали вантажівку з тисячами новітніх смартфонів Samsung

У Лондоні викрали вантажівку, що перевозила 12 тисяч нових смартфонів Samsung Galaxy, причому сталося це неподалік від аеропорту Хітроу.

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Цінний вантаж включав 5 тисяч телефонів Galaxy Z Fold 7 і Z Flip 7, стільки ж моделей Galaxy Watch 8, а також інші популярні смартфони, зокрема з лінійки Galaxy S25 і Galaxy A16, пише phonearena.com з посиланням на інформацію південнокорейського телеканалу Yonhap.

Як зазначає видання, якраз незадовго до масштабної крадіжки смартфон Fold встановив рекорд за попередніми замовленнями у США. Припускають, що телефони були вкрадені під час транспортування на склад після прибуття вантажу в аеропорт.

Вартість вантажу становила 13,3 млрд південнокорейських вон (це близько 9,6 млн американських доларів). Щоправда, вантаж був застрахований, тож фактичних втрат не сталося.

Британська поліція повідомила, що вже знайшла вкрадений контейнер. Але поки незрозуміло, чи вдалося повернути смартфони та інші вкрадені гаджети.

Південнокорейські джерела тим часом наполягають, що така масштабна крадіжка може бути ознакою зростаючої популярності моделей Galaxy Z Fold 7 і Z Flip 7. Крім Штатів, рекорд за попередніми замовленнями цих складних моделей був встановлений також в Індії та самій Південній Кореї.

Раніше Фокус якраз повідомляв, що продажі нових пристроїв Samsung б'ють рекорди. Загальна кількість попередніх замовлень на Galaxy Z Fold 7 і Galaxy Z Flip 7 зросла більш ніж на 25% порівняно з попереднім поколінням. Про це сама компанія Samsung повідомила в офіційному прес-релізі.

Нагадаємо, нові складні смартфони Samsung були офіційно представлені на Galaxy Unpacked у липні нинішнього року.

Зазначимо також, що Galaxy Z Fold 7, при вазі в 216 грамів, був заявлений як найлегший складаний смартфон станом на сьогоднішній день.

Слід зазначити, що популярні смартфони й раніше потрапляли в інциденти кримінального характеру. Наприклад, інші телефони на базі Android — а саме пристрої Pixel — здобули славу "улюблених телефонів злочинців". Хоча справа не в самих смартфонах, а у відкритості ОС Android, на якій вони працюють: система дає змогу використовувати альтернативні ОС, і цим якраз і користуються правопорушники.