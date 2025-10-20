Найкращі смартфони Samsung: які моделі радять купувати експерти у 2025 році (фото)

Телефони Samsung вважаються одними з найкращих на ринку — і лідерами серед гаджетів на базі Android. 2025 рік став знаковим для фанатів південнокорейського бренду — причому і для любителів стандартних телефонів, і для тих, хто любить експерименти.

Вибір величезний, і розібратися буває непросто, підтверджує tomsguide.com. Видання допомагає визначитися, який зі смартфонів Samsung підійде саме вам.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Цю модель визнали найкращим телефоном Samsung загалом. Хоча змін порівняно з попередниками не так вже й багато, цей смартфон однозначно заслуговує на увагу. Нові функції Galaxy AI пропонують більше можливостей, а підтримка дій між додатками означає, що можна попросити помічника Gemini виконати дії в найрізноманітніших додатках Samsung і Google — наприклад, знайти адресу на Google Maps і відправити її другу.

Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra Фото: Phone Arena

Важливою новинкою став чипсет Snapdragon 8 Elite, який не тільки забезпечує високу продуктивність, а й допомагає ефективніше управляти енергоспоживанням. За словами експертів, Galaxy S25 Ultra показав найкращий час роботи серед пристроїв Samsung, подолавши тестову позначку в 17 годин.

Щоправда, коштує флагманський статус дорого, — у середньому за Galaxy S25 Ultra доведеться заплатити 1299 доларів (близько 55 тис. грн).

Samsung Galaxy S25

Це найкращий телефон для тих, хто не готовий купити дорогу модель Ultra, але цінує преміальну якість. Тут, між іншим, є ті самі функції Galaxy AI і той самий чипсет Snapdragon 8 Elite.

Смартфони Samsung Galaxy S25 Фото: Bridenstine

А ще базовий Galaxy S25 тонкий і легкий — хоча, звісно, його перевершує ультратонкий Galaxy S25 Edge. Але там ідеться радше про зовнішнє враження, а це — просто надійний і якісний телефон преміум-класу.

Samsung Galaxy Z Flip 7

Найкращий складаний телефон Samsung. Щоправда, він теж досить дорогий — 1099 доларів (близько 46 тис. грн), але, якщо вирішите не економити, то оціните, наскільки він зручний.

Складаний смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 Фото: zdnet.com

Усе починається зі збільшених екранів, причому і всередині, і зовні телефону. 4,1-дюймовий екран Flex Window особливо виділяється, адже він дає змогу виконувати завдання, не відкриваючи телефон.

Ще Galaxy Z Flip 7 отримав довгоочікувану функцію — підтримку Samsung DeX. Тепер ви можете підключити свій розкладний телефон до дисплея і використовувати його як ноутбук.

Раніше стало відомо, що нові складні смартфони Samsung незабаром після виходу стали неймовірно популярними, і їх навіть почали красти цілими партіями.