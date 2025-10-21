Підтримайте нас RU
Обов'язково увімкніть: на Android-фонах з'явилися 4 функції, які зроблять їх зручнішими (фото)

Android 16 смартфон оновлення ос
Android 16 (ілюстративне фото) | Фото: SlashGear

В Android 16 розробники додали низку корисних і довгоочікуваних нововведень. Розповідаємо, що цікавого з'явилося в системі у 2025 році.

З кожним апдейтом ОС Android стає все більш персоналізованою і зручною. Цього року творці ПЗ приділили увагу безпеці користувачів, спільній роботі та штучному інтелекту, пише BGR.

Gboard перевірка орфографії та функції клавіатура
Перевірка орфографії в Gboard
Фото: Android Authority

Розумна клавіатура Gboard

Фірмова клавіатура Gboard тепер містить вбудованого ШІ-помічника. Він уміє на льоту перефразувати текст у різних стилях (наприклад, зробити його більш формальним або, навпаки, доброзичливим), виправляти орфографічні та граматичні помилки, а також пропонувати більш вдалі формулювання. Важливо, що вся обробка відбувається локально на пристрої, а ваші повідомлення не надсилаються в хмару.

Крім того, інструмент Emoji Kitchen пропонує більш різноманітні комбінації емодзі: виражати себе можна за допомогою унікальних смайликів із бібліотеки, зберігаючи улюблені на потім.

Android кілька пар навушників google pixel нові функції
Підключення трьох пар навушників до смартфона Google Pixel
Фото: Android Central

Спільне прослуховування аудіо

Тепер ви можете транслювати звук зі свого смартфона відразу на кілька пар Bluetooth-навушників. Це ідеально підходить для спільного перегляду фільмів у дорозі або прослуховування музики з друзями. Підключити другі навушники можна за допомогою QR-коду. Також зручно створити приватну трансляцію і роздавати звук цілій групі людей, теж через QR-код. Так, цілою компанією неважко насолоджуватися одним і тим самим плейлистом.

google find hub трансляція геолокації android
Надсилання геолокації в сервісі Find Hub
Фото: 9to5google.com

Трансляція геолокації в реальному часі

У додатку Find Hub з'явилася опція, що дає змогу в реальному часі ділитися своїм місцезнаходженням із довіреними контактами. На відміну від стандартного надсилання геопозиції, ця функція передає саме "живу" трансляцію ваших переміщень на карті. Це може стати в пригоді як для зустрічі в незнайомому місці, так і в екстрених ситуаціях. Ви самі контролюєте, як довго буде доступна ця інформація, і можете в будь-який момент відключити передачу.

android 16 quick share відправлення файлів qr код
Надсилання зображень через Quick Share
Фото: Google

Обмін файлами за QR-кодом

Обмінюватися файлами з новими знайомими стало простіше. Тепер у меню Quick Share можна згенерувати QR-код для передачі будь-якої інформації. Людині достатньо відсканувати його, щоб почати завантаження, без необхідності додавати вас у контакти, сполучати пристрої або використовувати месенджер. Це швидкий і безпечний спосіб поділитися фото, відео або документами.

Раніше Фокус писав, які моделі Samsung радять купувати експерти в 2025 році. Телефони Samsung вважаються одними з найкращих на ринку — і лідерами серед гаджетів на базі Android. 2025 рік став знаковим для фанатів південнокорейського бренду — причому і для любителів стандартних телефонів, і для тих, хто любить експерименти.