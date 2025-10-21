Самый маленький FPV-дрон в мире летает внутри пачки чипсов: в чем "секретное" задание (видео)

Блогер-энтузиаст Hoarder Sam собрал самый компактный в мире дрон, который помещается в банку из-под чипсов Pringles. Расстояние между осями его моторов — всего 22 мм, что втрое меньше предыдущего рекорда.

На первый взгляд, это просто игрушка, но у проекта есть свое нишевое значение. Долгое время в сообществе FPV-пилотов считалось, что дрон размером менее 65 мм не сможет стабильно летать из-за потери тяги. Инженер доказал обратное, создав полностью управляемый аппарат весом 25 грамм.

Как работает самый маленький дрон в мире

В основе мини-дрона лежит серийная модель BetaFPV Air65. Hoarder Sam полностью разобрал ее, спроектировал и напечатал на 3D-принтере новую, ультракомпактную раму. Главный секрет миниатюрности — в расположении винтов: они перекрывают друг друга, находясь на разной высоте. Это позволило сжать конструкцию с 65 до 22 мм.

Для сборки пришлось перепаивать провода под микроскопом, вручную настраивать прошивку и подгонять все компоненты с высочайшей точностью.

Питается дрон от батареи размером с ноготь. Есть и крошечная камера, которая передает скорее абстрактное изображение, чем четкую картинку, а также четыре мотора с открытыми винтами. Несмотря на размеры, дрон способен летать до 2,5 минут — всего на 30 секунд меньше, чем BetaFPV Air65, который втрое крупнее.

Потенциальное применение мини-дрона

Практическая ценность такого дрона для любителей невелика — он довольно хрупкий, а качество камеры оставляет желать лучшего. Однако этот прототип открывает новые возможности для отрасли беспилотников.

К примеру, дрон диаметром в пару сантиметров может пригодиться спасателям для поиска людей под завалами в труднодоступных местах, инженерам для осмотра турбин и прочих узких мест изнутри, и даже военным (для разведки в помещениях).

Энтузиаст выложил все 3D-модели и чертежи в открытый доступ, так что теоретически любой может повторить его эксперимент.

