Найменший FPV-дрон у світі літає всередині пачки чіпсів: у чому "секретне" завдання (відео)

Блогер-ентузіаст Hoarder Sam зібрав найкомпактніший у світі дрон, що вміщується в банку з-під чіпсів Pringles. Відстань між осями його моторів — лише 22 мм, що втричі менше за попередній рекорд.

На перший погляд, це просто іграшка, але у проєкту є своє нішеве значення. Тривалий час у співтоваристві FPV-пілотів вважалося, що дрон розміром менше 65 мм не зможе стабільно літати через втрату тяги. Інженер довів зворотне, створивши повністю керований апарат вагою 25 грамів.

Як працює найменший дрон у світі

В основі міні-дрона лежить серійна модель BetaFPV Air65. Hoarder Sam повністю розібрав її, спроектував і надрукував на 3D-принтері нову, ультракомпактну раму. Головний секрет мініатюрності — у розташуванні гвинтів: вони перекривають один одного, перебуваючи на різній висоті. Це дало змогу стиснути конструкцію з 65 до 22 мм.

Для складання довелося перепаювати дроти під мікроскопом, вручну налаштовувати прошивку і підганяти всі компоненти з високою точністю.

Живиться дрон від батареї розміром із ніготь. Є й крихітна камера, яка передає швидше абстрактне зображення, ніж чітку картинку, а також чотири мотори з відкритими гвинтами. Незважаючи на розміри, дрон здатний літати до 2,5 хвилин — всього на 30 секунд менше, ніж BetaFPV Air65, який втричі більший.

Як зібрали найменший FPV-дрон у світі: від креслень до тестових польотів

Потенційне застосування міні-дрона

Практична цінність такого дрона для любителів невелика — він досить крихкий, а якість камери залишає бажати кращого. Однак цей прототип відкриває нові можливості для галузі безпілотників.

Наприклад, дрон діаметром у кілька сантиметрів може стати в пригоді рятувальникам для пошуку людей під завалами у важкодоступних місцях, інженерам для огляду турбін та інших вузьких місць зсередини, і навіть військовим (для розвідки в приміщеннях).

Ентузіаст виклав усі 3D-моделі та креслення у відкритий доступ, тож теоретично будь-хто може повторити його експеримент.

