Включите немедленно: две скрытые функции Android, которые защитят ваш смартфон (фото)

В Android 16 появились две мощные функции безопасности. Они защитят смартфон от кражи, взлома и мошенничества.

Google по традиции озаботилась устойчивостью своей ОС к внешним угрозам. Есть две настройки Android 16, которые стоит включить каждому пользователю после обновления, пишет zdnet.com

Проверка личности

Функция Identity Check вносит дополнительный уровень защиты для самых важных данных и настроек, привязывая их к вашему местоположению.

Вы можете указать одно или несколько доверенных мест, например, ваш дом. Если кто-то попытается получить доступ к вашим сохраненным паролям, изменить настройки безопасности или совершить другие приватные действия, находясь за пределами надежных локаций, система потребует биометрическую аутентификацию (отпечаток пальца или распознавание лица). Таким образом, даже если злоумышленник украдет ваш телефон и взломает пароль, он не сможет получить доступ к самому ценному.

Чтобы включить, откройте "Настройки" и в строке поиска введите "identity check" (или "проверка личности"). В открывшемся меню убедитесь, что функция включена (она должна быть активна по умолчанию). Здесь же вы можете добавить доверенные места. Впрочем, эксперты рекомендуют не добавлять их вовсе, чтобы максимальная защита работала всегда и везде.

"Проверка личности" и "Расширенная защита" в настройках ОС Android Фото: Jack Wallen/ZDNET

Расширенная защита

Раздел настроек Advanced Protection объединяет в себе ряд продвинутых инструментов для комплексной защиты вашего устройства от широкого спектра угроз. При ее включении (она также должна быть активна по умолчанию), ваш смартфон получает:

Улучшенную защиту от кражи и потери устройства.

Устранение вредоносных приложений и ошибок в памяти.

Блокировку небезопасных и подозрительных сетевых подключений.

Предупреждения об опасных сайтах.

Продвинутую фильтрацию спам-звонков и мошеннических сообщений.

Для активации откройте "Настройки", зайдите в раздел безопасности и найдите пункт "Расширенная защита". Убедитесь, что переключатель находится в положении "Вкл". На этой же странице рекомендуется включить и Account Protection для вашего Google-аккаунта, что обеспечит дополнительную защиту от целенаправленных онлайн-атак.

