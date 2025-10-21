Увімкніть негайно: дві приховані функції Android, які захистять ваш смартфон (фото)

В Android 16 з'явилися дві потужні функції безпеки. Вони захистять смартфон від крадіжки, злому та шахрайства.

Google за традицією перейнялася стійкістю своєї ОС до зовнішніх загроз. Є два налаштування Android 16, які варто ввімкнути кожному користувачеві після оновлення, пише zdnet.com

Перевірка особистості

Функція Identity Check вносить додатковий рівень захисту для найважливіших даних і налаштувань, прив'язуючи їх до вашого місця розташування.

Ви можете вказати одне або кілька довірених місць, наприклад, ваш будинок. Якщо хтось спробує отримати доступ до ваших збережених паролів, змінити налаштування безпеки або здійснити інші приватні дії, перебуваючи за межами надійних локацій, система зажадає біометричну аутентифікацію (відбиток пальця або розпізнавання обличчя). Таким чином, навіть якщо зловмисник вкраде ваш телефон і зламає пароль, він не зможе отримати доступ до найціннішого.

Щоб увімкнути, відкрийте "Налаштування" і в рядку пошуку введіть "identity check" (або "перевірка особистості"). У меню, що відкрилося, переконайтеся, що функція ввімкнена (вона має бути активна за замовчуванням). Тут же ви можете додати довірені місця. Утім, експерти рекомендують не додавати їх зовсім, щоб максимальний захист працював завжди і всюди.

"Перевірка особистості" і "Розширений захист" у налаштуваннях ОС Android Фото: Jack Wallen/ZDNET

Розширений захист

Розділ налаштувань Advanced Protection об'єднує в собі низку просунутих інструментів для комплексного захисту вашого пристрою від широкого спектра загроз. При її ввімкненні (вона також має бути активна за замовчуванням), ваш смартфон отримує:

Покращений захист від крадіжки та втрати пристрою.

Усунення шкідливих додатків і помилок у пам'яті.

Блокування небезпечних і підозрілих мережевих підключень.

Попередження про небезпечні сайти.

Просунуту фільтрацію спам-дзвінків і шахрайських повідомлень.

Для активації відкрийте "Налаштування", зайдіть у розділ безпеки і знайдіть пункт "Розширений захист". Переконайтеся, що перемикач перебуває в положенні "Вкл". На цій же сторінці рекомендується увімкнути й Account Protection для вашого Google-акаунта, що забезпечить додатковий захист від цілеспрямованих онлайн-атак.

