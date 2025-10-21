Крупное обновление Windows 11 сломало две базовые функции: что делать пользователям (фото)

Октябрьское обновление для Windows 11 принесло серьезные проблемы для миллионов пользователей. Апдейт сломал функцию localhost, а также помешал использовать среду восстановления Windows.

Всего через несколько дней после окончания поддержки Windows 10, Microsoft выпустила проблемное обновление для своей актуальной ОС. Речь идет о сборке KB5066835, также известной как Windows 11 25H2. Она была направлена на улучшение безопасности, однако пользователи по всему миру сообщают о двух раздражающих ошибках. Про первую и вторую неполадку сообщает Techpowerup.

Что случилось с localhost

Довольно массовой ошибкой стал сбой в инструменте localhost. Это виртуальный хост, позволяющий компьютеру выступать в роли собственного сервера. Он используется многими веб-разработчиками и энтузиастами для тестирования сайтов и приложений на локальной машине.

После установки обновления KB5066835 появились ошибки подключения и проблемы с протоколом HTTP/2, что парализовало работу в Visual Studio и других программах. Проблема кроется в системном компоненте HTTP.sys.

Microsoft уже подтвердила наличие сбоя и работает над исправлением. А пока единственное решение — вручную удалить обновление KB5066835 (а в некоторых случаях и предыдущее сентябрьское KB5065789).

Нерабочая среда восстановления (WinRE)

Отказ элементов управления в среде восстановления Windows стал вторым досадным неудобством. Это встроенный набор инструментов, который помогает устранять проблемы с запуском системы.

После октябрьского апдейта мышь и клавиатура перестают работать в WinRE, что делает невозможным запуск любых функций для восстановления системы. Если ваш компьютер перестанет загружаться, вы не сможете его "вылечить" стандартными средствами.

Microsoft признала и эту проблему, пообещав выпустить исправление в ближайшие дни. А сейчас пользователям остается только надеяться, что их ОС будет функционировать стабильно и не потребует вмешательства. Есть, правда, технически изощренный способ вернуть старую версию WinRE, однако он требует изменения системных файлов и реализуется на свой страх и риск. Чтобы избежать трудностей с загрузкой ОС, лучше дождаться официального патча.

Эти инциденты стали не первыми в череде проблем с последними обновлениями Windows 11, что вызывает все большее недовольство пользователей и ставит под сомнение качество тестирования в Microsoft.

