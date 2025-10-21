Велике оновлення Windows 11 зламало дві базові функції: що робити користувачам (фото)

Жовтневе оновлення для Windows 11 принесло серйозні проблеми для мільйонів користувачів. Апдейт зламав функцію localhost, а також завадив використовувати середовище відновлення Windows.

Лише через кілька днів після закінчення підтримки Windows 10, Microsoft випустила проблемне оновлення для своєї актуальної ОС. Йдеться про збірку KB5066835, також відому як Windows 11 25H2. Вона була спрямована на поліпшення безпеки, проте користувачі по всьому світу повідомляють про дві дратівливі помилки. Про першу і другу неполадку повідомляє Techpowerup.

Що сталося з localhost

Досить масовою помилкою став збій в інструменті localhost. Це віртуальний хост, що дає змогу комп'ютеру виступати в ролі власного сервера. Він використовується багатьма веб-розробниками та ентузіастами для тестування сайтів і додатків на локальній машині.

Відео дня

Після встановлення оновлення KB5066835 з'явилися помилки підключення і проблеми з протоколом HTTP/2, що паралізувало роботу в Visual Studio та інших програмах. Проблема криється в системному компоненті HTTP.sys.

Microsoft вже підтвердила наявність збою і працює над виправленням. А поки єдине рішення — вручну видалити оновлення KB5066835 (а в деяких випадках і попереднє вересневе KB5065789).

Середовище відновлення Windows 11 Фото: Windows Latest

Неробоче середовище відновлення (WinRE)

Відмова елементів керування в середовищі відновлення Windows стала другою прикрою незручністю. Це вбудований набір інструментів, який допомагає усувати проблеми із запуском системи.

Після жовтневого апдейта миша і клавіатура перестають працювати в WinRE, що унеможливлює запуск будь-яких функцій для відновлення системи. Якщо ваш комп'ютер перестане завантажуватися, ви не зможете його "вилікувати" стандартними засобами.

Microsoft визнала і цю проблему, пообіцявши випустити виправлення найближчими днями. А зараз користувачам залишається тільки сподіватися, що їхня ОС функціонуватиме стабільно і не потребуватиме втручання. Є, щоправда, технічно витончений спосіб повернути стару версію WinRE, однак він вимагає зміни системних файлів і реалізується на свій страх і ризик. Щоб уникнути труднощів із завантаженням ОС, краще дочекатися офіційного патча.

Ці інциденти стали не першими в низці проблем з останніми оновленнями Windows 11, що викликає дедалі більше невдоволення користувачів і ставить під сумнів якість тестування в Microsoft.

Раніше Фокус писав про припинення підтримки ОС Windows 10 і міфи про цю подію, яким не потрібно вірити. З 14 жовтня 2025 року Windows 10 перестане отримувати оновлення, і навколо цього рішення склалися непорозуміння. Розбираємося, що насправді чекає на користувачів.