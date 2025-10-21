Huawei представила самый красивый в мире роутер: как он выглядит и работает (фото)

Китайская компания Huawei то и дело удивляет пользователей своими нестандартными подходами к привычной бытовой электронике. На этот раз Huawei придумала роутер, который с первого взгляда можно принять скорей за украшение комнаты, чем за сетевое оборудование.

Huawei Router X3 Pro будет официально представлен в Китае в ноябре этого года, сообщает gizmochina.com. Но в сети уже появились фото необычного гаджета.

Маршрутизатор Huawei Router X3 Pro Фото: Huawei

Как видно на снимках, X3 Pro отказывается от привычной плоско-квадратной конструкции. Вместо этого он получил цилиндрический корпус с прозрачной верхней частью, внутри которой находится структура, напоминающая светящуюся гору. Дизайн выполнен в эстетике старинных китайских гравюр и создаст соответствующую атмосферу, если его поставить, к примеру, в гостиной.

На рекламных изображениях Huawei также показана внутренняя подсветка красного и белого цветов, но пока непонятно, будет ли это настраиваемая подсветка или же маршрутизатор будет продаваться в разных цветах.

Відео дня

На фото также видно, что Huawei сочетает основной блок с дополнительным устройством меньшего размера с аналогичным дизайном. Это расширитель диапазона, то есть роутер X3 Pro будет поддерживать беспроводные Mesh-сети, позволяя пользователям расширять зону покрытия Wi-Fi без дополнительных кабелей.

Полных технических характеристик пока нет, по предполагают, что роутер X3 Pro будет поддерживать протокол Wi-Fi 7 и интегрировать шлюз NearLink. Он также может использоваться в качестве центрального узла экосистемы «умного дома» Huawei для управления подключенными устройствами и обеспечения их бесперебойной совместной работы.

Ранее компания Huawei показала странный смартфон, который складывается втрое и превращается в планшет. Речь о модели Mate XTs Ultimate Design – это, по сути, 10,2-дюймовый планшет, который можно сложить и носить в кармане.

Также стало известно, какие Wi-Fi роутеры пора выбрасывать. Дело в том, что популярные модели TP-Link стали уязвимы для манипуляций хакеров, а потому и небезопасны.