Huawei представила найкрасивіший у світі роутер: який він має вигляд і працює (фото)

Китайська компанія Huawei раз у раз дивує користувачів своїми нестандартними підходами до звичної побутової електроніки. Цього разу Huawei придумала роутер, який з першого погляду можна сприйняти скоріше за прикрасу кімнати, ніж за мережеве обладнання.

Huawei Router X3 Pro буде офіційно представлений у Китаї в листопаді цього року, повідомляє gizmochina.com. Але в мережі вже з'явилися фото незвичайного гаджета.

Маршрутизатор Huawei Router X3 Pro Фото: Huawei

Як видно на знімках, X3 Pro відмовляється від звичної плоско-квадратної конструкції. Замість цього він отримав циліндричний корпус із прозорою верхньою частиною, усередині якої розташована структура, що нагадує гору, яка світиться. Дизайн виконаний в естетиці старовинних китайських гравюр і створить відповідну атмосферу, якщо його поставити, наприклад, у вітальні.

На рекламних зображеннях Huawei також показано внутрішнє підсвічування червоного і білого кольорів, але поки незрозуміло, чи буде це підсвічування, яке можна налаштувати, або ж маршрутизатор буде продаватися в різних кольорах.

На фото також видно, що Huawei поєднує основний блок із додатковим пристроєм меншого розміру з аналогічним дизайном. Це розширювач діапазону, тобто роутер X3 Pro підтримуватиме бездротові Mesh-мережі, дозволяючи користувачам розширювати зону покриття Wi-Fi без додаткових кабелів.

Повних технічних характеристик поки немає, за припущеннями, роутер X3 Pro підтримуватиме протокол Wi-Fi 7 та інтегруватиме шлюз NearLink. Він також може використовуватися як центральний вузол екосистеми "розумного будинку" Huawei для управління підключеними пристроями і забезпечення їх безперебійної спільної роботи.

Раніше компанія Huawei показала дивний смартфон, який складається втричі і перетворюється на планшет. Мова про модель Mate XTs Ultimate Design — це, по суті, 10,2-дюймовий планшет, який можна скласти і носити в кишені.

Також стало відомо, які Wi-Fi роутери пора викидати. Річ у тім, що популярні моделі TP-Link стали вразливими для маніпуляцій хакерів, а тому й небезпечні.