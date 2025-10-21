Samsung научит экраны смартфонов "залечивать" царапины: как такое возможно (фото)

Samsung запатентовала технологию самовосстанавливающегося экрана. С ней дисплеи смогут устранять микротрещины. Решение позволит улучшить сопротивляемость складных смартфонов к износу и встроить в них подэкранный сканер пальца.

Самые уязвимые места любого гибкого дисплея — это вырезы под камеру и датчики. Именно здесь возникают микроскопические трещины, которые со временем разрастаются и приводят к выходу панели из строя. Но появился метод, исправляющий ситуацию, пишет Android Headlines.

Что придумали инженеры

Samsung предлагает встроить в экран активную систему самодиагностики и ремонта. Вокруг вырезов в разных слоях дисплея будут расположены тончайшие провода — их называют "сенсорной петлей". Они будут постоянно отслеживать состояние этой зоны и смогут обнаружить микротрещину в момент ее появления.

Как только система фиксирует повреждение, она активирует специальный механизм армирования. Так, в ослабленном месте трещина перестает распространяться дальше. Кроме того, патент описывает применение специальных герметиков вокруг вырезов, которые будут защищать чувствительные OLED-материалы от попадания влаги и кислорода внутрь.

Сейчас складной смартфон нетрудно поцарапать даже ногтем Фото: скриншот / YouTube

Почему это важно

Такой подход устраняет один из главных технических недостатков складных устройств. Конечно, это не значит, что царапины любого размера и глубины можно будет попросту "залечить" — речь идет о микроскопических дефектах, накапливающихся со временем вокруг вырезов.

Однако повышение надежности покрытия может означать практический бонус для пользователей. Не исключено, что благодаря этой инновации Samsung встроит в складные дисплеи полноценный сканер отпечатков пальцев, отказавшись от аналога на боковой грани. Впрочем, пока это лишь патент, и неизвестно, когда технология дебютирует в коммерческих гаджетах.

