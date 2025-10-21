Samsung навчить екрани смартфонів "заліковувати" подряпини: як таке можливо (фото)

Samsung запатентувала технологію самовідновлюваного екрану. З нею дисплеї зможуть усувати мікротріщини. Рішення дасть змогу поліпшити опірність складних смартфонів до зносу і вбудувати в них підекранний сканер пальця.

Найвразливіші місця будь-якого гнучкого дисплея — це вирізи під камеру і датчики. Саме тут виникають мікроскопічні тріщини, які з часом розростаються і призводять до виходу панелі з ладу. Але з'явився метод, що виправляє ситуацію, пише Android Headlines.

Що придумали інженери

Samsung пропонує вбудувати в екран активну систему самодіагностики та ремонту. Навколо вирізів у різних шарах дисплея будуть розташовані найтонші дроти — їх називають "сенсорною петлею". Вони постійно відстежуватимуть стан цієї зони і зможуть виявити мікротріщину в момент її появи.

Щойно система фіксує пошкодження, вона активує спеціальний механізм армування. Так, в ослабленому місці тріщина перестає поширюватися далі. Крім того, патент описує застосування спеціальних герметиків навколо вирізів, які захищатимуть чутливі OLED-матеріали від потрапляння вологи та кисню всередину.

Відео дня

Зараз складаний смартфон неважко подряпати навіть нігтем Фото: скриншот / YouTube

Чому це важливо

Такий підхід усуває один з головних технічних недоліків складних пристроїв. Звичайно, це не означає, що подряпини будь-якого розміру і глибини можна буде просто "залікувати" — йдеться про мікроскопічні дефекти, що накопичуються з часом навколо вирізів.

Однак підвищення надійності покриття може означати практичний бонус для користувачів. Не виключено, що завдяки цій інновації Samsung вмонтує в складні дисплеї повноцінний сканер відбитків пальців, відмовившись від аналога на бічній грані. Втім, поки що це лише патент, і невідомо, коли технологія дебютує в комерційних гаджетах.

Раніше Фокус наводив топ-5 найкращих складних смартфонів 2025 року. Гнучкі телефони поступово утвердилися на ринку, і в 2025 році вони нарешті завоювали масову популярність. Лідерами галузі вважаються смартфони Samsung. Але Galaxy Z Fold 7 — не єдина варта уваги модель.